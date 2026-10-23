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Η συμφωνία επιτεύχθηκε μέσω της διαμεσολάβησης της Μελάνια Τραμπ, η οποία συνεργάστηκε απευθείας με τη ρωσική και την ουκρανική ηγεσία.

Οι δύο στρατοί συνεργάζονται για τον καθορισμό των λεπτομερειών της εκεχειρίας και τη διασφάλιση ασφαλούς διαδρόμου για την αυτοκινητοπομπή.

Η παύση των εχθροπραξιών θα επιτρέψει σε μη στρατιωτικές ομάδες να προσφέρουν ιατρική περίθαλψη και τρόφιμα στους εναπομείναντες κατοίκους της πόλης.

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Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει η κατάπαυση του πυρός από τις 4 το πρωί τοπική ώρα (3 ώρα Ελλάδος) της 27ης Οκτωβρίου στην κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Ολέσκι, όπως δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα διασφαλιστεί ασφαλής διάδρομος για τη διέλευση της αυτοκινητοπομπής προς το Ολέσκι.

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Η διαμεσολάβηση της Μελάνια Τραμπ

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Ολέσκι, η οποία θα ξεκινήσει στις 29 Οκτωβρίου, όπως μεταδίδε ιτο Reuters.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η συμφωνία επιτεύχθηκε χάρη στις προσπάθειες της Μελάνια Τραμπ, η οποία, μαζί με εκπρόσωπό της, συνεργάστηκε απευθείας με τη ρωσική και την ουκρανική ηγεσία για την επίτευξη της τοπικής εκεχειρίας.

BREAKING: First Lady Melania Trump announces she has personally secured a localized ceasefire in a city in southern Ukraine, allowing humanitarian aid to enter and civilians to evacuate safely. According to her office, both Russia and Ukraine have agreed to temporarily halt military operations in the area. The city of Oleshky, once home to roughly 24,000 people before the war, now has just 2,000 residents remaining. Download the FOX News app to follow this developing story: https://t.co/ISpW9Fc0R3 — Fox News (@FoxNews) October 23, 2026

«Η κατάσταση στο Ολέσκι είναι φρικτή. Το Ολέσκι είναι μια πόλη στην πρώτη γραμμή του πολέμου που βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Ο πληθυσμός που απέμεινε στο Ολέσκι αποτελείται κυρίως από ηλικιωμένους κατοίκους, που χρειάζονται επειγόντως ιατρική προσοχή, φάρμακα, τρόφιμα και καθαρό νερό», ανέφερε στη δήλωση η Μελάνια Τραμπ.

Η κατάπαυση του πυρός θα επιτρέψει σε μη στρατιωτικές ομάδες από τις δύο χώρες να επισκεφθούν κατοίκους στα σπίτια τους και να συντονίσουν τη μεταφορά όσων θέλουν να απομακρυνθούν είτε προς τη Ρωσία είτε προς την Ουκρανία, με μια μη κατονομαζόμενη αμερικανική εταιρία ΜΜΕ να συνοδεύει τις ομάδες για να καταγράψουν τη διαδικασία, ανέφερε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ότι η συμφωνία για την εκεχειρία στο Ολέσκι επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και ότι ο ρωσικός και ο ουκρανικός στρατός συνεργάζονται για να καθορίσουν τις ημερομηνίες εφαρμογής της.