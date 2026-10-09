Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κάτοικοι της υπό ρωσική κατοχή πόλης Όλεσκι αντιμετωπίζουν ακραία ανθρωπιστική κρίση, στερούμενοι βασικών αγαθών όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση και επαρκή τροφή.

Η επιβίωση των 1.700 εναπομεινάντων πολιτών κρίνεται καθημερινά ανάμεσα στον κίνδυνο θανάτου από πείνα ή από τις νάρκες και τις επιθέσεις drones στους δρόμους.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τη Ρωσία για την κατάσταση, καταγγέλλοντας την απόρριψη προτάσεων για δημιουργία διαδρόμων εκκένωσης και ασφαλή μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο αναγνωρίζει τα προβλήματα εφοδιασμού, υποστηρίζοντας πως καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυσή τους και αποδίδοντας την ευθύνη για την κρίση στην ουκρανική πλευρά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι κάτοικοι του Ολέσκι, της ουκρανικής πόλης που τελεί υπό ρωσική κατοχή, παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τροφή και να επιβιώσουν διασχίζοντας κατεστραμμένους δρόμους γεμάτους νάρκες, την ίδια στιγμή που drones πετούν συνεχώς πάνω από την περιοχή.

Τα κτίρια είναι ερειπωμένα και εγκαταλελειμμένα μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου και ρωσικής κατοχής, ενώ δεν υπάρχει σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ή θέρμανσης. Η κάθε μέρα είναι αβέβαιη και οι κάτοικοι απελπίζονται, μη γνωρίζοντας πώς θα φύγουν από τη ζωή — είτε από νάρκη, είτε από επίθεση ρωσικού drone, είτε από την πείνα και την εξαθλίωση.

Advertisement

Advertisement

«Ξέρουν ότι θα πεθάνουν είτε από την πείνα είτε από τις επιθέσεις»

Κάτοικος της πόλης, η οποία ζήτησε να μη δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία της υπό τον φόβο αντιποίνων από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής, περιέγραψε την απελπιστική κατάσταση. «Τι μπορεί να έχει απομείνει στο σπίτι σου όταν δεν έχεις πάει σε κατάστημα εδώ και μισό χρόνο;», δήλωσε στο Reuters.

«Η επιλογή που επιβάλλει η Ρωσία στους πολίτες κάθε μέρα είναι αυτή: να μείνουν — και να πεθάνουν από την πείνα· ή να φύγουν — και να διακινδυνεύσουν να ανατιναχθούν από μια νάρκη», δήλωσε ο διαμεσολαβητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λουμπίνετς, τονίζοντας, ακόμα, ότι το Κίεβο είχε προσφέρει τοπική εκεχειρία και διαδρομές εκκένωσης στους κατοίκους που ήθελαν να φύγουν, αλλά η Ρωσία είχε απορρίψει την πρόταση αυτή.

Η Τετιάνα Χασανένκο, επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης που εδρεύει στο τμήμα της περιοχής, το οποίο ελέγχεται από την Ουκρανία, διατηρεί τακτική επαφή με τους κατοίκους του Όλεσκι. «Ξέρουν ότι είναι καταδικασμένοι. Είναι φρικτά λόγια, αλλά ξέρουν ότι θα πεθάνουν είτε από την πείνα είτε από τις επιθέσεις», δήλωσε στο Reuters στα τέλη Σεπτεμβρίου.

"I beg you, stand up for the people of Oleshky who are doomed to die, as if they were your own children!" We received a voice message from Oleshky, from a woman who was screaming: “Do something, please! Dogs are eating my father’s body, and I can’t even go outside because of the shelling and drones, I can’t bury him." We managed to rescue this woman from occupied Oleshky, but countless people are still there. Oleshky — the same «death zone» the entire world is finally talking about, remains under russian occupation to this day. The situation there right now is extremely dire: genocide is taking place in Oleshky. A famine deliberately engineered by the russian federation, simply because the people who live there are Ukrainians. Just a week ago, a 13-year-old boy told me the hardest part for him was watching his parents refuse to eat, just so he could have at least one meal a day. Just imagine that trauma. And when this boy, after we rescued him, saw ordinary groceries, he said: «For me, this is a real celebration!» We don’t even know how many people, especially elderly ones, have died in their own homes, while dozens of bodies lie out in the streets. This is what the people we managed to rescue are telling us. We’ve evacuated over 300 people, mostly sick and elderly folks and families with children, and their stories are simply horrifying. Watch this video to the end. Share it with your governments, with the presidents of your countries, with your friends, with the Ukrainian diaspora around the world. Informational banners are attached to this post. I beg you, stand up for the people of Oleshky who are doomed to die, as if they were your own children and family. Don’t stay indifferent! 🙏 — Mykola Kuleba (@MykolaKuleba) October 9, 2026

Οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην πόλη. Τις τελευταίες ημέρες, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι είχε ρίξει τρόφιμα στους κατοίκους χρησιμοποιώντας drones.

Ο Αντρέι Σίμπιχα, υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η Ρωσία, ως κράτος-επιτιθέμενος, φέρει «την πλήρη ευθύνη για αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή».

Advertisement

Το Όλεσκι στην περιοχή της Χερσώνας, με πληθυσμό περίπου 24.000 κατοίκων πριν τον πόλεμο, εξακολουθεί να φιλοξενεί 1.700 κατοίκους, μεταξύ των οποίων 47 παιδιά, σύμφωνα με την Ντανιέλ Μπελ, επικεφαλής της Αποστολής Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία.

«Πραγματικά δεν έχει μείνει τίποτα να ανταλλάξουμε»

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά μετά τον Μάιο, όταν σύμφωνα με κατοίκους σταμάτησαν ουσιαστικά οι τακτικές παραδόσεις τροφίμων.

Μέχρι τότε Ουκρανοί εθελοντές μπορούσαν να μεταφέρουν προμήθειες και να βοηθούν στην απομάκρυνση κατοίκων. Έκτοτε, πολλοί ζουν κυρίως με ό,τι μπορούν να καλλιεργήσουν μόνοι τους.

Advertisement

Μια 72χρονη Ουκρανίδα που εγκατέλειψε το Όλεσκι λίγο μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, δήλωσε στο Reuters από το Λονδίνο που βρίσκεται, ότι ο σύζυγός της παραμένει ακόμα εκεί και επιβιώνει με τις ολοένα και πιο περιορισμένες μερίδες τροφίμων. Όπως είπε, ζούσε με λαχανικά και σπιτικό ψωμί ψημένο σε ανοιχτή φωτιά και χρησιμοποιούσε αποθέματα αλευριού που διατηρούσε πριν την εισβολή και τα οποία είχαν μουχλιάσει εδώ και καιρό.

«Ζει με αυτά όλο το καλοκαίρι, από τον Μάιο. Δεν υπάρχουν αυγά, ούτε γαλακτοκομικά, ούτε κρέας – δεν υπάρχει τίποτα», είπε η γυναίκα για τον σύζυγό της, προσθέτοντας πως τρέφει και τις τέσσερις γάτες και τον σκύλο τους με χόρτο αναμεμειγμένο με όσα σιτηρά έχουν απομείνει.

Prayer before the road of death 🙏Oleshky ❕ Radensk village. People stocked up on groceries and stopped to pray before heading back to Oleshky. Locals call this the road of death. Every trip along it is a risk. But they cannot stay either. They need to feed their families. They said a prayer and set off. God protect them.🙏 Advertisement September 30, 2026

Η 72χρονη τόνισε, ακόμα, ότι είχε «απαγορεύσει» στον σύζυγό της να πάρει τον δρόμο από το Όλεσκι προς το Ραντένσκ αναζητώντας τροφή, περιγράφοντας το ταξίδι ως ένα ρίσκο ζωής και θανάτου, ή «ρωσική ρουλέτα».

«Πραγματικά δεν έχει μείνει τίποτα να ανταλλάξουμε. Τα έχουμε εξαντλήσει όλα», είπε η 72χρονη, αποτυπώνοντας τη ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στη ρωσοκρατούμενη πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός Συνήγορος του Πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντμίτρο Λούμπινετς, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Ρωσία δεν είχε αποδεχθεί τις ουκρανικές προτάσεις για την ασφαλή απομάκρυνση αμάχων από την Ολέσκι.

Advertisement

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο έχει αναγνωρίσει ότι στην πόλη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό με τρόφιμα και φάρμακα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ο ρωσικός στρατός εργάζεται για την αντιμετώπισή τους. Μάλιστα, κατηγόρησε την Ουκρανία για την κρίση, λέγοντας ότι παρεμποδίζει την παράδοση αυτών των εφοδίων στην πόλη.

Advertisement