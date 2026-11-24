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Η χρήση αυτόνομων συστημάτων σε απόσταση 2.400 χιλιομέτρων από το ουκρανικό μέτωπο αναδεικνύει την ικανότητα του Κιέβου να στοχεύει ρωσικές εφοδιαστικές υποδομές εκτός της εμπόλεμης ζώνης.

Η Ρωσία αξιοποιεί λιμάνια της Λιβύης για τον ανεφοδιασμό των δυνάμεών της, ενισχύοντας τη στρατιωτική της παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Αφρικής και της Μεσογείου.

Η γεωγραφική διεύρυνση της σύγκρουσης προκαλεί έντονο προβληματισμό στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

Παράλληλα, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο η Ρωσία να χρησιμοποιήσει εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο ως πλατφόρμες εκτόξευσης drones κατά ευρωπαϊκών κρατών.

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Στη Μεσόγειο έχει μεταφερθεί μέρος του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας μετά την επίθεση επτά θαλάσσιων drones σε ρωσικό πολεμικό πλοίο το οποίο βυθίστηκε και στην πρόκληση ζημιών σε φορτηγό πλοίο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού.

Αξιοποιώντας την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα των αυτόνομων και μη επανδρωμένων συστημάτων, οι ουκρανικές δυνάμεις φαίνεται να διευρύνουν τη γεωγραφική εμβέλεια των επιχειρήσεών τους, με τη Μεσόγειο να αποκτά πλέον αυξημένη στρατηγική σημασία.

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Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία ενισχύει τα ερείσματά της στη Βόρεια Αφρική και άλλες δυνάμεις διεκδικούν μεγαλύτερο γεωπολιτικό ρόλο στην περιοχή, η επέκταση της ουκρανικής δράσης δημιουργεί νέα δεδομένα ασφαλείας για τον ευρωπαϊκό Νότο.

2.400 χιλιόμετρα μακριά από το ουκρανικό μέτωπο

Το ενδεχόμενο η επιχειρησιακή υπεροχή της Ουκρανίας στα θαλάσσια drones να αποτελέσει σταθερό εργαλείο της στρατηγικής της και εκτός της άμεσης ζώνης του πολέμου προκαλεί προβληματισμό στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει τις υφιστάμενες ισορροπίες ασφαλείας, διευρύνοντας τον κίνδυνο εμπλοκής και άλλων περιοχών στην αντιπαράθεση Μόσχας – Κιέβου.

«Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσε να συνεχιστεί μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Ιταλία», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, αποτυπώνοντας την ανησυχία της Ρώμης για τη γεωγραφική επέκταση της σύγκρουσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η επιχείρηση κατά των δύο ρωσικών πλοίων φέρεται να πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη, περίπου 2.400 χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.

Η απόσταση αυτή αναδεικνύει τις δυνατότητες ανάπτυξης ουκρανικών επιχειρήσεων σε μια ευρεία γεωγραφική περίμετρο, μακριά από το κύριο θέατρο των συγκρούσεων. Η εξέλιξη έρχεται, μάλιστα, μόλις μία εβδομάδα μετά το πλήγμα στη γέφυρα του Κερτς, έναν κρίσιμο οδικό και σιδηροδρομικό άξονα ανεφοδιασμού της Κριμαίας.

Η Λιβύη ως πεδίο αντιπαράθεσης Ρωσίας και Ουκρανίας

Το πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον αστάθειας που επικρατεί στη Λιβύη δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της στρατιωτικής και διπλωματικής παρουσίας ξένων δυνάμεων, οι οποίες διατηρούν σχέσεις με διαφορετικά κέντρα εξουσίας της χώρας.

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Στο πλαίσιο αυτό, πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονη ουκρανική στρατιωτική δραστηριότητα, ακόμη και για επιχειρησιακή παρουσία στη δυτική Λιβύη, υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης. Οι λιβυκές Αρχές, ωστόσο, απορρίπτουν επισήμως τα σχετικά σενάρια.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σχετίζονται με τη στρατιωτική και εφοδιαστική παρουσία της Ρωσίας στην ανατολική και νότια Λιβύη, όπου η Μόσχα διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ρωσία αξιοποιεί λιμάνια όπως εκείνα της Βεγγάζης και του Τομπρούκ για τον ανεφοδιασμό πλοίων, τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού και την υποστήριξη των επιχειρήσεών της στην αφρικανική ήπειρο. Η σημασία των συγκεκριμένων υποδομών έχει ενισχυθεί μετά την απώλεια των ρωσικών ερεισμάτων στη Συρία, καθώς η Μόσχα αναζητά εναλλακτικές δυνατότητες διατήρησης της στρατιωτικής και εφοδιαστικής παρουσίας της στην περιοχή.

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Παράλληλα, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, η Ρωσία διατηρεί αεροπορικές δυνατότητες σε λιβυκές βάσεις, με την παρουσία μαχητικών αεροσκαφών, drones και συστημάτων αεράμυνας. Οι συμφωνίες με τη διοίκηση Χαφτάρ φέρονται να διευκολύνουν τόσο την επιμελητεία των ρωσικών δυνάμεων όσο και την υποστήριξη επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ.

Στην αντίπερα όχθη, η Τουρκία αποτελεί τον βασικό εξωτερικό υποστηρικτή της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη δυτική Λιβύη. Η Άγκυρα έχει αναπτύξει στρατιωτική παρουσία σε βάσεις, όπως η Αλ Ουατίγια, παρέχοντας παράλληλα στρατιωτική εκπαίδευση, τεχνογνωσία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων τα Bayraktar.

Την ίδια στιγμή, επιχειρεί να διευρύνει τους διαύλους επικοινωνίας της και με την πλευρά του Χαφτάρ, επιδιώκοντας να αναβαθμίσει τον ρόλο της από στρατιωτικό υποστηρικτή της Τρίπολης σε παράγοντα με επιρροή στο σύνολο του λιβυκού πολιτικού σκηνικού.

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Το καμπανάκι της CIA για τα ρωσικά drones στη Μεσόγειο

Ανησυχία για τις προοπτικές επέκτασης της ρωσικής απειλής προς τη Νότια Ευρώπη έχουν εκφράσει και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από απόρρητη έκθεση της CIA, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει ευρωπαϊκές χώρες του Νότου για το ενδεχόμενο ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο των σχετικών προειδοποιήσεων βρίσκονται η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία, καθώς το σενάριο που εξετάζεται αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης εμπορικών πλοίων ως πλατφορμών εκτόξευσης drones, με στόχο την πραγματοποίηση πληγμάτων σε αποστάσεις έως και 600 χιλιομέτρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που φέρεται να περιήλθαν σε γνώση της λιθουανικής κυβέρνησης και δημοσιεύθηκαν από την ισπανική εφημερίδα El Mundo, η Ρωσία εξέταζε τη δυνατότητα χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Gerbera, τα οποία θα μπορούσαν να εκτοξεύονται από εμπορικά πλοία που θα κινούνταν στη Μεσόγειο χωρίς να προκαλούν υποψίες.

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Το συγκεκριμένο σενάριο αναδεικνύει μια διαφορετική διάσταση της απειλής, καθώς η επιλογή των στόχων δεν θα εξαρτιόταν απαραίτητα από τη γεωγραφική εγγύτητα, αλλά από την ευπάθεια των αμυντικών υποδομών κάθε χώρας.

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Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι η Μαδρίτη δεν διαθέτει ολοκληρωμένη αντιπυραυλική και αντιαεροπορική κάλυψη για κάθε πιθανό τύπο απειλής, ενώ αντίστοιχες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και οι άλλες δύο χώρες.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική συγκυρία προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα προβληματισμού, καθώς η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπες με εκλογικές αναμετρήσεις μέσα στο 2027.

Η προοπτική χρήσης εμπορικών πλοίων ως φορέων στρατιωτικών συστημάτων, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δραστηριότητα μη επανδρωμένων μέσων στη Μεσόγειο, αναδεικνύει τις νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Έτσι, η θάλασσα που μέχρι πρότινος αποτελούσε κυρίως έναν χώρο εμπορικών και ενεργειακών διαδρομών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο ευρύτερο γεωπολιτικό και στρατιωτικό περιβάλλον της αντιπαράθεσης Ρωσίας – Δύσης.

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