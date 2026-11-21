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Οι διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποιούν εντατικές επαφές, ενώ η ουκρανική πλευρά εκφράζει έντονο προβληματισμό για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμούς στη στρατιωτική της βοήθεια.

Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες, η Μόσχα διατηρεί σκληρή στάση, απαιτώντας τον αποκλεισμό της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τον περιορισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Υπάρχει σημαντική απόσταση μεταξύ των θέσεων των εμπλεκόμενων πλευρών, ειδικά στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, καθώς η Ρωσία απορρίπτει οποιαδήποτε σύνδεση της Ουκρανίας με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η προοπτική μιας άμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη λόγω των ανοιχτών εδαφικών και διπλωματικών διαφορών.

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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επιταχύνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες, θέτοντας ως στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις πριν από τις επικείμενες πολιτικές αλλαγές στο Κογκρέσο, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην ουκρανική ηγεσία.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, η Ουάσινγκτον έχει ήδη μεταφέρει σε Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους την πρόθεσή της να υπάρξει συμφωνία με τη Μόσχα μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

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Η χρονική πίεση συνδέεται με τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, καθώς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αποκτήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια κινήσεων του Αμερικανού προέδρου, καθώς οι Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, να υιοθετήσουν αυστηρότερη στάση απέναντι στη Ρωσία και να ασκήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στις αποφάσεις του Λευκού Οίκου.

Νέος κύκλος διπλωματικών επαφών μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου απέκτησαν νέα ώθηση μέσα στον μήνα, με την επανέναρξη των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι. Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι διπλωματικές επαφές είχαν παραμείνει σε εκκρεμότητα για περίπου οκτώ μήνες, εξαιτίας της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Καθοριστική για την επανεκκίνηση της διαδικασίας θεωρείται η συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Σενζέν. Μετά την επαφή τους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Ρώσος ηγέτης εμφανίστηκε πρόθυμος να προχωρήσει προς την ειρήνη.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ πραγματοποίησαν διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους της Ρωσίας, της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, με επισκέψεις στη Μόσχα, το Δουβλίνο και το Βερολίνο. Βασικός στόχος των επαφών ήταν να καταστεί σαφές ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν την ταχεία ολοκλήρωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

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Ωστόσο, η επιθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης για άμεση λύση δεν φαίνεται να βρίσκει αντίστοιχη ανταπόκριση από τη Μόσχα.

Ευρωπαίος αξιωματούχος, μετά από συνάντηση με τους δύο Αμερικανούς διαπραγματευτές, εξέφρασε τον φόβο ότι η έντονη πίεση της Ουάσινγκτον μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές υποχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας. Άλλος αξιωματούχος περιέγραψε τη διαφορά στάσης των δύο πλευρών με τη χαρακτηριστική φράση: «Οι Αμερικανοί βιάζονται, ο Πούτιν δεν βιάζεται».

Οι ανησυχίες της ουκρανικής κυβέρνησης για τους όρους μιας συμφωνίας

Η προοπτική επίτευξης συμφωνίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενισχύει τους φόβους στο Κίεβο ότι η Ουκρανία μπορεί να βρεθεί μπροστά σε πιέσεις για αποδοχή όρων που θα εξυπηρετούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα ρωσικά συμφέροντα.

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Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος εκτιμά ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να αναγκαστεί να εξετάσει μια συμφωνία με σημαντικές παραχωρήσεις, προκειμένου να ικανοποιηθεί η επιθυμία του Τραμπ για γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης.

Κατά την ίδια πηγή, η Ρωσία θα μπορούσε να επωφεληθεί από το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, επιδιώκοντας ευνοϊκότερους όρους πριν αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί στην αμερικανική νομοθετική εξουσία.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος.

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Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ διαθέτει σημαντικές εξουσίες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών διαπραγματεύσεων, η ενδεχόμενη αλλαγή της πλειοψηφίας στο Κογκρέσο θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιλογές του. Οι Δημοκρατικοί έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν πρόσθετη βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Παράλληλα, έχουν προαναγγείλει εντατικότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο τόσο των αποφάσεων του προέδρου όσο και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Το εδαφικό ζήτημα και οι απαιτήσεις της Μόσχας

Μέχρι στιγμής, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν θέσει επισήμως προς την ουκρανική πλευρά συγκεκριμένες απαιτήσεις για παραχώρηση εδαφών.

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Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο, επανέλαβε μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της θα πρέπει να αποδεχθούν τους συμβιβασμούς και τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο της σύγκρουσης.

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Οι βασικές επιδιώξεις της Ρωσίας περιλαμβάνουν την παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς, τον οριστικό αποκλεισμό της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, καθώς και τον περιορισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, η Μόσχα επιδιώκει ευρύτερες αλλαγές στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας, ζητώντας από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να περιορίσει τη στρατιωτική παρουσία και την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων στις ανατολικές περιοχές της.

Οι συγκεκριμένες αξιώσεις δεν περιορίζονται μόνο στο μέλλον της Ουκρανίας, αλλά αγγίζουν συνολικά τις ισορροπίες ασφαλείας στην Ευρώπη, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του Ψυχρού Πολέμου.

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Οι περιορισμοί στο Starshield και οι καθυστερήσεις στα Patriot

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί στην ουκρανική πλευρά και η κατάσταση σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, Ουκρανοί αξιωματούχοι συνδέουν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις ταχύτητες του Starshield, της στρατιωτικής υπηρεσίας δορυφορικών επικοινωνιών της SpaceX, καθώς και τις καθυστερήσεις στην αποστολή αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, με την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να περιορίσει τη διαπραγματευτική ισχύ του Κιέβου.

Ανώτερος αξιωματούχος της Ουκρανίας ερμήνευσε τις συγκεκριμένες κινήσεις ως ένδειξη πολιτικής επιλογής από την κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να διευκολύνουν τη Ρωσία στις διαπραγματεύσεις.

Πρόκειται, πάντως, για την εκτίμηση της ουκρανικής πλευράς και όχι για επιβεβαιωμένη πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση των θέσεων του Κρεμλίνου, η Ρωσία φέρεται να εξετάζει την αξιοποίηση μιας νέας αεροπορικής εκστρατείας, με στόχο να ενισχύσει τη θέση της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν επιπλέον εμπόδια στην προσπάθεια για μια σύντομη και αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις αφορά τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσε να λάβει η Ουκρανία, σε περίπτωση τερματισμού του πολέμου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Μόσχα έχει δείξει διάθεση να εξετάσει ένα πλαίσιο δυτικών εγγυήσεων, το οποίο θα βασίζεται στις προβλέψεις του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για τη συλλογική άμυνα.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε σε δηλώσεις του στο Βερολίνο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει μια τέτοια προοπτική, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στο να γίνει αποδεκτή από τη ρωσική πλευρά η ιδέα παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία με βάση το Άρθρο 5.

Η εκτίμηση αυτή, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμβαδίζει με τις δημόσιες τοποθετήσεις της Μόσχας.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο οποίος συμμετείχε στον τελευταίο κύκλο διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι, ξεκαθάρισε την Παρασκευή ότι ακόμη και μια μορφή έμμεσης σύνδεσης της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ παραμένει απαράδεκτη για τη Ρωσία.

Όπως δήλωσε, προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι να αναγνωριστεί προηγουμένως η απαίτηση της Μόσχας να αποκλειστεί οριστικά η ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

Η απόσταση ανάμεσα στις αμερικανικές εκτιμήσεις και τις ρωσικές θέσεις αποτυπώνει το μέγεθος των διαφορών που εξακολουθούν να υπάρχουν. Παρά την εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών και την επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ για γρήγορη διευθέτηση της σύγκρουσης, τα κρίσιμα ζητήματα του εδαφικού, των στρατιωτικών περιορισμών και των εγγυήσεων ασφαλείας παραμένουν ανοιχτά, καθιστώντας αβέβαιη την προοπτική μιας άμεσης συμφωνίας.