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Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης, που έχει έδρα στην Τρίπολη, καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων κοντά στη Βεγγάζη – την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε η Ουκρανία – και ζήτησε εξηγήσεις από το Κίεβο.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι παρακολουθεί “με μεγάλη ανησυχία και καταδικάζει έντονα τις δηλώσεις του Ουκρανού πρόεδρου που αφορούν τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών πλοίων κοντά στην πόλη της Βεγγάζης” και καλεί τις ουκρανικές αρχές “να δώσουν επίσημες διευκρινίσεις για τη φύση και το εύρος των επιχειρήσεων που ανακοινώθηκαν”.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ