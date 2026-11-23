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Ο Τούρκος πρόεδρος θα συμμετάσχει στην τέταρτη Σύνοδο Κορυφής Τουρκίας-Αφρικής, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της διπλωματικής και οικονομικής συνεργασίας με τις αφρικανικές χώρες.

Η Άγκυρα επιδιώκει να ενδυναμώσει την επιρροή της στη Λιβύη, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις αρχές της Τρίπολης αλλά και τις δυνάμεις της ανατολικής πλευράς.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι προσπάθειες για την πολιτική επανένωση της χώρας και οι προοπτικές διεξαγωγής εκλογών για την επίλυση του θεσμικού κατακερματισμού.

Η τουρκική πλευρά τονίζει τον ρόλο της ως διαμεσολαβητή, υποστηρίζοντας ότι αξιοποιεί τις σχέσεις της με όλα τα μέρη για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας.

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Στη Λιβύη επιστρέφει μετά από 15 χρόνια ο Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη βορειοαφρικανική χώρα από τις 16 Σεπτεμβρίου 2011, όταν είχε επισκεφθεί την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, λίγες εβδομάδες μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι, σε μια εποχή που η χώρα θα βίωνε τον εφιάλτη του εμφυλίου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Λιβύη, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει τη διπλωματική και πολιτική επιρροή της, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με την Τρίπολη όσο και με την ανατολική πλευρά της χώρας.

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Ο Τούρκος πρόεδρος θα μεταβεί στην Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, για την τέταρτη Σύνοδο Κορυφής Τουρκίας – Αφρικής που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και τις λιβυκές Αρχές. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της Άγκυρας με τις αφρικανικές χώρες σε πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο.

Ωστόσο, ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα αναμένεται να έχουν και οι εξελίξεις στη Λιβύη, με έμφαση στις προσπάθειες πολιτικής επανένωσης και στις προοπτικές διεξαγωγής εκλογών, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν ο οποίος και ανακοίνωσε την επίσκεψη Ερντογάν, μετά τη συνάντησή του στην Κωνσταντινούπολη, με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά και τον επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν.

Η διοργάνωση της Συνόδου στην Τρίπολη προσφέρει στην Άγκυρα μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξει τον αναβαθμισμένο ρόλο της στην Αφρική, αλλά και να ενισχύσει την παρουσία της σε μια χώρα με ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανεέφερε ακόμη ότι ο Ερντογάν είχε συζητήσει τις εξελίξεις στη Λιβύη με τον Ντμπεϊμπά και στις 12 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια.

Οταν ο Ερντογάν άλλαξε στρατόποδο

Παρότι ο Ερντογάν είχε στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της ΛυΒύης στηρίξει στρατιωτικά και πολιτικά την κυβέρνηση της Τρίπολης, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει στενότερες σχέσεις και με τις δυνάμεις της ανατολικής χώρας στη Βεγγάζη.

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Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το πολιτικό σκηνικό παραμένει περίπλοκο. Η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει βαθύ πολιτικό και θεσμικό κατακερματισμό, ενώ η Τουρκία επιχειρεί να διατηρήσει την επιρροή της και στις δύο πλευρές, προσαρμόζοντας τη στρατηγική της στα νέα δεδομένα.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες με τον Λίβυο πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι ο Ντμπεϊμπά προσβλέπει στην επικείμενη επίσκεψη του Ερντογάν.

«Πολεμήσαμε στη μία πλευρά, αλλά τώρα εργαζόμαστε για την ειρήνη»

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Αναφερόμενος στον ρόλο της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη, ο Φιντάν υποστήριξε ότι ο Ερντογάν συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία της δυτικής Λιβύης και στην αποτροπή της κατάρρευσης της κυβέρνησης της Τρίπολης.

«Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λιβύη, πολεμήσαμε στη μία πλευρά, αλλά παράλληλα δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διπλωματίας υψηλού επιπέδου και ειρηνευτικών πρωτοβουλιών, με στόχο την επίτευξη ειρήνης και την αποτροπή ενός νέου πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τουρκία έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις της με την ανατολική Λιβύη, περιορίζοντας την απόσταση που τη χώριζε από την πλευρά αυτή σε σχέση με τους παραδοσιακούς δεσμούς της με την Τρίπολη.

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«Τώρα αξιοποιούμε τις σχέσεις μας και με τις δύο πλευρές για να ενώσουμε τη χώρα», ανέφερε, παρουσιάζοντας την τουρκική διπλωματία ως παράγοντα που μπορεί να συμβάλει στην πολιτική επανένωση της Λιβύης.





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