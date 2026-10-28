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Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

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Ο Ερντογάν ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της κοινής αμυντικής συμμαχίας, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και στην Υεμένη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσω της διπλωματίας.

Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την ετοιμότητα της Άγκυρας να συνδράμει στις προσπάθειες επανεκκίνησης των διπλωματικών επαφών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε συγχαρητήρια στον Ερντογάν και στον τουρκικό λαό για την Ημέρα της Δημοκρατίας, ενώ ευχήθηκε επιτυχία στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών.