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Ο Οζέλ υποστήριξε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν προστατεύει αποτελεσματικά τα συμφέροντα της Τουρκίας σε αντίθεση με τη συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης άσκησε κριτική για την απουσία της Τουρκίας από αμυντικά προγράμματα και την αποτυχία απόκτησης αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για ασάφεια στις θέσεις του σχετικά με τα ελληνικά χωρικά ύδατα και το casus belli.

Τέλος, ο Οζέλ εξέφρασε ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στην τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία και επέκρινε τους χειρισμούς της κυβέρνησης για την ηλεκτρική διασύνδεση.

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Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπολίτευσης, Οζγκούρ Οζέλ, εστιάζοντας στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας και στους χειρισμούς της Άγκυρας. Όπως υποστήριξε, οι επιλογές της τουρκικής κυβέρνησης έχουν συμβάλει στη διεθνή απομόνωση της χώρας και της έχουν στερήσει σημαντικές γεωπολιτικές ευκαιρίες.

Ξεχωριστή θέση στην κριτική του κατέλαβε το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ο Οζέλ ανέφερε ότι, παρά την αρχική στήριξή του στη συμφωνία, η συγκεκριμένη διευθέτηση δεν αρκεί για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

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«Η συμφωνία που υπέγραψε η Αίγυπτος με την Ελλάδα γίνεται αποδεκτή από όλους, ενώ η δική μας με τη Λιβύη επικρίνεται και καταδικάζεται», δήλωσε, αποδίδοντας την εξέλιξη στην απουσία στρατηγικής πρόβλεψης και στους χειρισμούς της κυβέρνησης Ερντογάν.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στάθηκε, επίσης, στην αποτυχία της Τουρκίας να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, προϋπολογισμού 150 δισ. ευρώ, καταλογίζοντας την ευθύνη στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει για την τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Made in Europe».

«Ούτε F-35 ήρθαν ούτε κινητήρας για το KAAN»

Ο Οζέλ άσκησε έντονη κριτική και στην πολιτική που ακολουθεί η Άγκυρα απέναντι στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν προχώρησε σε σημαντικές παραχωρήσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να εξασφαλίσει αντίστοιχα οφέλη για την Τουρκία.

«Ούτε κινητήρας βγήκε για το KAAN ούτε F-35 ήρθαν», σχολίασε, επισημαίνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του αμερικανικού προγράμματος μαχητικών F-35. Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε, η Ελλάδα και το Ισραήλ διαθέτουν ή έχουν προχωρήσει σε παραγγελίες σύγχρονων αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών.

Στην παρέμβασή του έθεσε και το ζήτημα των ρωσικών συστημάτων S-400, ζητώντας ουσιαστικά εξηγήσεις για το γεγονός ότι παραμένουν ανενεργά, την ώρα που οι κυρώσεις των ΗΠΑ βάσει του νόμου CAATSA εξακολουθούν να συνιστούν σημαντικό εμπόδιο για την Τουρκία.

Επικρίσεις κατά του Χακάν Φιντάν

Κριτική διατύπωσε ο Οζγκούρ Οζέλ και προς τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του για το casus belli και το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του Φιντάν για το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια προκαλούν ασάφεια ως προς την πάγια θέση της Τουρκίας. Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι, με την επιχειρηματολογία του, καταλήγει να υιοθετεί θέσεις που προβάλλει η ελληνική διπλωματία.

Τέλος, ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, επικρίνοντας τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών επειδή, όπως είπε, περιορίστηκε να ζητήσει προηγούμενη ενημέρωση για την πόντιση του καλωδίου.