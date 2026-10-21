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Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε την απόφαση σημαντική εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και η προεδρία τόνισαν ότι το μνημόνιο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και προασπίζεται τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο χωρών.

Η αξιωματική αντιπολίτευση και ο κυβερνητικός εταίρος της Τουρκίας συντάχθηκαν με την κυβερνητική γραμμή, θεωρώντας την εξέλιξη επιβεβαίωση της στρατηγικής για τη Γαλάζια Πατρίδα.

Ο τουρκικός Τύπος εκτιμά ότι η στάση της λιβυκής Βουλής ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρηματολογία της Άγκυρας στην περιοχή.

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Την ικανοποίησή της εκφράζει η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με την κυβέρνηση της Άγκυρας αλλά και την αξιωματική αντιπολίτευση να αποτιμούν την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα για τις τουρκικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρέτισε την απόφαση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ομόφωνη έγκρισή της από το λιβυκό Κοινοβούλιο.

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Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), ο κ. Ερντογάν χαρακτήρισε την εξέλιξη «εξαιρετικά χαρμόσυνη είδηση» και ευχήθηκε η συμφωνία να αποβεί επωφελής.

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο συνεργασίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας που έχει υπογραφεί μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Εύχομαι αυτή η σημαντική απόφαση να αποβεί προς όφελος όλων και μέσω υμών στέλνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους αδελφούς μου στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία συνδέει την έγκριση του μνημονίου με την ενίσχυση των θαλάσσιων διεκδικήσεων της Άγκυρας και την περαιτέρω διμερή συνεργασία.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, έκανε λόγο για «σημαντικό και ευπρόσδεκτο βήμα», υποστηρίζοντας ότι συμβάλλει στην προστασία των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών και στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με βάση την αρχή της ευθυδικίας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προασπίζεται τα συμφέροντά της στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε επίσης την απόφαση, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι το μνημόνιο του 2019 στηρίζεται «στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της ευθυδικίας», ενώ συμβάλλει στην εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και τη διασφάλιση των αμοιβαίων συμφερόντων Τουρκίας και Λιβύης.

Η απόφαση της λιβυκής Βουλής προκάλεσε και τη θετική αντίδραση της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, απέρριψε τις επικρίσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατηγορώντας την για μεροληπτική στάση.

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«Μπορείτε να υποστηρίξετε την ειρήνη στη Μεσόγειο όχι παίρνοντας θέση, αλλά τηρώντας τη δικαιοσύνη και το διεθνές δίκαιο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο κ. Οζέλ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας είναι πάνω από όλες τις εσωτερικές πολιτικές διαφορές».

Ως εξέλιξη που ενισχύει τη νομική και πολιτική βάση του τουρκολιβυκού μνημονίου και κατοχυρώνει τα συμφέροντα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι η απόφαση της 20ής Οκτωβρίου επιβεβαιώνει την τουρκική στρατηγική, τονίζοντας πως «το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας προχωρά σε σταθερή και νόμιμη βάση».

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Σύμφωνα με αναλύσεις στον τουρκικό Τύπο, η μεταστροφή της ανατολικής Λιβύης εκτιμάται από την Άγκυρα ως εξέλιξη που ενισχύει την τουρκική επιχειρηματολογία και τις θέσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.