Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεν γνωρίζω τι ακριβώς έχει κατά νου ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ζήτησε να συναντηθεί σήμερα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, με αφορμή την προσκυνηματική επίσκεψή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Εκείνο που θα ήθελα, όμως, είναι ο Κωνσταντίνος Τασούλας, περνώντας την πόρτα του Ντολμά Μπαχτσέ, να θυμηθεί δύο προκατόχους του. Τον Προκόπη Παυλόπουλο και τον Κωστή Στεφανόπουλο.

Advertisement

Advertisement

Τον Δεκέμβριο του 2017, μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο της Αθήνας, ο Προκόπης Παυλόπουλος απάντησε ευθέως στον Ερντογάν, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, όταν ο Τούρκος Πρόεδρος έθεσε ζήτημα επικαιροποίησης της Συνθήκης της Λωζάνης. Δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών για τη θέση της Ελλάδας. Ο Έλληνας Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι:

Η Συνθήκη της Λωζάνης είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν χρειάζεται αναθεώρηση ή επικαιροποίηση.

Η μειονότητα στη Θράκη είναι μουσουλμανική και όχι τουρκική.

Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αλλά και ο Κωστής Στεφανόπουλος, το 2004, επί πρωθυπουργίας Ερντογάν, είχε μιλήσει με σαφήνεια για την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου, την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και τις ελληνικές περιουσίες στην Τουρκία.

Η ευθύτητα δεν είναι αγένεια

Σήμερα προσφέρεται μια αντίστοιχη ευκαιρία στον Κωνσταντίνο Τασούλα. Και μάλιστα μέσα στο «σπίτι» του Ερντογάν.

Advertisement

Κατά την άποψή μου, υπάρχουν ζητήματα που δεν πρέπει να παρακάμψει η ελληνική πλευρά. Το Κυπριακό, η τουρκική απειλή πολέμου, οι διεκδικήσεις στο Αιγαίο, η Θράκη, ο σεβασμός των διεθνών συνθηκών, η προστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η επαναλειτουργία της Χάλκης.

Με απλά λόγια το αιτούμενο είναι ο πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας να εκφράσει με ευθύτητα τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Και να του θυμίσω ότι στην τελευταία συνάντηση του έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τούρκο πρόεδρο του είχε θέσει ευθέως και το θέμα του Casus belli. Πρέπει να το επαναλάβει και ο κύριος Τασούλας. Ήρεμα. Ευγενικά. Αλλά αποφασιστικά.

Η ευγένεια επιβάλλεται από το πρωτόκολλο. Η σαφήνεια, όμως, δεν αντιβαίνει στους κανόνες της διπλωματίας.

Advertisement

Οι καλές σχέσεις μεταξύ δύο γειτονικών χωρών δεν οικοδομούνται με την αποσιώπηση των διαφορών τους, αλλά με την ειλικρινή συζήτηση και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Θα ήθελα, λοιπόν, από τον Κωνσταντίνο Τασούλα να μη μασήσει τα λόγια του. Να μιλήσει στον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη με την ίδια ευθύτητα με την οποία μίλησε ο Παυλόπουλος στην Αθήνα.

Και όταν ολοκληρωθεί η συνάντηση, να πληροφορηθούμε όχι μόνο πόσο καλό ήταν το κλίμα, αλλά πρωτίστως τι ειπώθηκε.

Advertisement

Γιατί πέρα από τις χειραψίες, τα χαμόγελα και τις αναμνηστικές φωτογραφίες, εκείνο που έχει σημασία είναι η ουσία της συζήτησης.