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Η συμφωνία προβλέπει πλαίσιο συνεργασίας για την αξιοποίηση φυσικών πόρων και υποχρεώσεις αμοιβαίας διαβούλευσης μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Η δημοσιοποίηση του μνημονίου συνέπεσε με την επίσκεψη του Χαλίφα Χαφτάρ στην Άγκυρα, όπου πραγματοποίησε σειρά επαφών με την τουρκική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

Η Τουρκία αξιοποιεί τη διπλωματική αυτή κινητικότητα ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Ταγίπ Ερντογάν στη Λιβύη, επιδιώκοντας τη διεύρυνση της επιρροής της στην περιοχή.

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Σημαντική εξέλιξη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 καταγράφεται στη Λιβύη, καθώς η συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με την Τουρκία, δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της χώρας, αποκτώντας πλέον ισχύ στο πλαίσιο της λιβυκής έννομης τάξης.

Η δημοσιοποίηση της απόφασης έρχεται την ώρα που ο Χαλίφα Χαφτάρ, βρίσκεται στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, σε μια συμβολική κίνηση που προκαλέι αντιδράσεις στην Αθήνα.

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Το μνημόνιο είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2019 από την τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, υπό τον Φαγέζ αλ Σάρατζ, και την τουρκική πλευρά, με εκπρόσωπο τον τότε υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Παρά τις αντιδράσεις και τις προηγούμενες διαφωνίες στο εσωτερικό της Λιβύης, η συμφωνία εγκρίθηκε ομόφωνα στις 20 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν.

Όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας έχουν πλέον εκπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες επίσημες προϋποθέσεις για τη συμφωνία.

Τι προβλέπει η συμφωνία Άγκυρας – Τρίπολης

Σύμφωνα με δημοσιεύματα λιβυκών μέσων ενημέρωσης, το μνημόνιο δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αξιοποίηση φυσικών πόρων που ενδέχεται να εκτείνονται πέρα από τις αντίστοιχες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών για την από κοινού εκμετάλλευση τέτοιων πόρων, ενώ καθορίζονται και υποχρεώσεις αμοιβαίας ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Συγκεκριμένα, εάν μία από τις δύο πλευρές ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα για την οριοθέτηση της δικής της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, θα πρέπει να ενημερώσει την άλλη πλευρά και να προχωρήσει σε σχετικές διαβουλεύσεις, εφόσον οι συνομιλίες επηρεάζουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες που έχουν συμφωνηθεί.

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Από την πλευρά της, η Τουρκία παρουσιάζει τη δημοσιοποίηση του μνημονίου ως εξέλιξη με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τις επιδιώξεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την τουρκική επιχειρηματολογία, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για τον καθορισμό των εξωτερικών ορίων των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας στην περιοχή, στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η συνάντηση Ερντογάν – Χαφτάρ και η τουρκική διπλωματική κινητικότητα

Η χρονική στιγμή της δημοσίευσης του μνημονίου αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς συνέπεσε με την επίσκεψη του ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ στην τουρκική πρωτεύουσα και τις επαφές του με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

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Πριν από τη συνάντησή του με τον Ερντογάν, ο Λίβυος αξιωματούχος είχε σειρά επαφών με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχους της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, τον υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, καθώς και τον επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν.

Η υποδοχή και το εύρος των επαφών του Χαφτάρ καταδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει η Άγκυρα στην ανάπτυξη σχέσεων με την ανατολική πλευρά της Λιβύης.

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Παράλληλα, μέσα από τη συγκεκριμένη διπλωματική κινητικότητα, η τουρκική πλευρά επιδιώκει να αναδείξει τον Χαφτάρ ως συνομιλητή υψηλής πολιτικής και στρατηγικής σημασίας, ενισχύοντας την εικόνα της προσέγγισης με ένα κέντρο εξουσίας που στο παρελθόν είχε βρεθεί απέναντι στις τουρκικές επιδιώξεις στη Λιβύη.

Στο επίκεντρο και η επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στη Λιβύη

Οι εξελίξεις στην Άγκυρα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Λιβύη, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου.

Η συνάντηση με τον Χαφτάρ, οι επαφές του με κορυφαίους Τούρκους αξιωματούχους και η ταυτόχρονη δημοσίευση του τουρκολιβυκού μνημονίου συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό διπλωματικό σκηνικό.

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Η Άγκυρα φαίνεται να επιδιώκει τη διεύρυνση της επιρροής της στη Λιβύη, επενδύοντας πλέον και στην ανάπτυξη σχέσεων με την ανατολική πλευρά της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εξέλιξη γύρω από το μνημόνιο του 2019 προσθέτει μία ακόμη διάσταση στις γεωπολιτικές ισορροπίες της Ανατολικής Μεσογείου, με πιθανές επιπτώσεις στις σχέσεις της Τουρκίας με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής.

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