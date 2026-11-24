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Την προκύρηξη πρόωρων εκλογών στην Τουρκία τον Μάιο του 2027 και αλλαγές στη λειτουργία του προεδρικού συστήματος συζητούν υπουργοί και βουλευτές του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Ερντογάν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Τζουμχουριέτ (Cumhuriyet).

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η παραμονή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην προεδρία για ακόμη μία θητεία καθώς συμπληρώσει 15 χρόνια απόλυτου ελέγχου της εξουσίας, 12 χρόνια ως πρόεδρος και άλλα 13 ως πρωθυπουργός από το 2003 έως το 2014.

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Στελέχη του ΑΚΡ, που επικαλείται η εφημερίδα, θεωρούν ισχυρή την πιθανότητα αιφνιδιαστικής προσφυγής στις κάλπες τον Μάιο του 2027 και κρίνουν ότι ακόμη και ο Νοέμβριος του ίδιου έτους θα ήταν αργά. Ο Νοέμβριος συζητείται είτε ως πιθανή ημερομηνία εκλογών είτε, σε χωριστό σενάριο, ως χρόνος διεξαγωγής δημοψηφίσματος για συνταγματικές αλλαγές πριν από τις εκλογές.

Το άρθρο 116 του τουρκικού Συντάγματος προβλέπει ότι πρόεδρος που διανύει τη δεύτερη θητεία του μπορεί να είναι υποψήφιος άλλη μία φορά, εφόσον η Βουλή αποφασίσει την πρόωρη διεξαγωγή εκλογών με πλειοψηφία τριών πέμπτων, δηλαδή 360 από τους 600 βουλευτές.

Οι αλλαγές στο προεδρικό σύστημα

Σύμφωνα με την Τζουμχουριέτ, στελέχη του ΑΚΡ συζητούν τη διατήρηση του προεδρικού συστήματος με αλλαγές στους όρους εκλογής του προέδρου, ώστε να περιοριστεί η ανάγκη για εκλογικές συμμαχίες, καθώς και τη διεύρυνση ορισμένων προεδρικών αρμοδιοτήτων. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι συζητήσεις δεν έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση.

Στο κομματικό παρασκήνιο κυκλοφορεί επίσης σενάριο επιστροφής στο κοινοβουλευτικό σύστημα, με επαναφορά της πρωθυπουργίας και επταετή προεδρική θητεία. Σε αυτή την εκδοχή, ο Ερντογάν θα παρέμενε στην προεδρία σε υπερκομματικό ρόλο και ο πρόεδρος του ΑΚΡ θα αναλάμβανε την πρωθυπουργία. Τα στελέχη που τάσσονται υπέρ της διατήρησης του σημερινού συστήματος θεωρούν το σενάριο αυτό μη ρεαλιστικό, κατά την εφημερίδα.