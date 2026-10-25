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Η κινητοποίηση ακολούθησε τη φυλάκιση δύο γνωστών δημοσιογράφων και την επιβολή κρατικού ελέγχου στο τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV.

Οι δημοσιογραφικές ενώσεις υποστηρίζουν ότι υφίστανται συστηματική πολιορκία από την κυβέρνηση, ενώ η κυβέρνηση διαψεύδει κάθε εμπλοκή της στις δικαστικές διώξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τουρκικής Ένωσης Δημοσιογράφων, τουλάχιστον 19 δημοσιογράφοι βρίσκονται στη φυλακή, ενώ χιλιάδες δημοσιεύματα έχουν λογοκριθεί πρόσφατα.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό της λογοκρισίας στα μέσα ενημέρωσης και στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης που έχουν υποστεί αποκλεισμούς.

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Συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης του Τύπου στην Τουρκία οργάνωσαν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα χθες Σάββατο καταγγέλλοντας αυτή που χαρακτηρίζουν πάταξη της ελευθεροτυπίας από την κυβέρνηση, καθώς άλλοι δυο γνωστοί δημοσιογράφοι φυλακίστηκαν αυτή την εβδομάδα.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις οργανώθηκαν μια εβδομάδα μετά την επιδρομή της αστυνομίας και την επιβολή κρατικού ελέγχου στο Halk TV, το κυριότερο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο που τασσόταν με την αντιπολίτευση.

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Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα, δυο γνωστοί δημοσιογράφοι που επικρίνουν την κυβέρνηση, ο Μουράτ Αϊρέλ και ο Ισμαήλ Αρέ, προφυλακίστηκαν ενόψει της προσαγωγής τους σε δίκες.

Η Συνομοσπονδία Δημοσιογράφων της Τουρκίας (TGS) και η Ένωση Δημοσιογράφων κάλεσαν τα μέλη τους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις σε δέκα πόλεις και επαρχίες, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα.

Στη συνοικία Καντικιόι της Κωνσταντινούπολης, διαδηλωτές κράταγαν πανό στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «όχι στη λογοκρισία. Λευτεριά στις ειδήσεις».

Οι καταγγελίες για λογοκρισία στη χώρα συνδέονται με τον αμφιλεγόμενο νόμο για την «παραπληροφόρηση» και με διατάξεις της νομοθεσίας για «προσβολή του προέδρου» και «προσβολή δημόσιων ή/και θρησκευτικών αξιών».

Η κυβέρνηση διαψεύδει ότι βρίσκεται πίσω από διώξεις που ασκούνται από τη δικαιοσύνη.

«Φτάνει πια! Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε!», ανέφερε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων στον Τύπο που δημοσιοποιήθηκε ενόψει των κινητοποιήσεων.

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Ο Οζγκιούρ Εζέλ, ηγέτης του Yeni Parti («Νέου Κόμματος»), και βουλευτές που ανήκουν στην αντιπολίτευση συμμετείχαν σε διαδήλωση στη Σμύρνη (Ιζμίρ, δυτικά).

Η κυβέρνηση ανέθεσε σε ειδικούς διαχειριστές κάπου δέκα τηλεοπτικά δίκτυα τους τελευταίους 20 μήνες, ενώ τα δικαστήρια λογόκριναν κάπου 3.500 δημοσιεύματα μόνο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την τουρκική Ένωση Δημοσιογράφων. Ο συλλογικός φορέας έκρινε πως εκτυλίσσεται «πολιορκία της δημοσιογραφίας» από την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την TGS, τουλάχιστον 19 δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι.

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Οι οργανώσεις του Τύπου κατήγγειλαν ταυτόχρονα την λογοκρισία του κράτους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Δεκάδες λογαριασμοί στο X αποκλείστηκαν το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία, σύμφωνα με την πρωτοβουλία παρακολούθησης της λογοκρισίας στο διαδίκτυο EngelliWeb, κυρίως κάποιοι που δημοσιοποιούσαν πληροφορίες σχετικά με το σκάνδαλο των επενδυτικών ταμείων, υπόθεση η οποία προκάλεσε αναταραχή πρόσφατα και στην τουρκική πολιτική σκακιέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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