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Στον αέρα βρίσκονται εκατοντάδες εργαζόμενοι αλυσίδας εστίασης Pizza Fan, μετά το κλείσιμο 110 καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, στον απόηχο της έρευνας για εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) καταγγέλλει ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρή αβεβαιότητα, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την καταβολή των αποδοχών και την ασφαλιστική τους κάλυψη.

«Η εργοδοσία παρανομεί, το κράτος παρεμβαίνει, αλλά με τους εργαζόμενους δεν ασχολείται κανείς!», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.

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Κλειστά 110 καταστήματα – Αβεβαιότητα για τους εργαζομένους

Σύμφωνα με την ΠΟΕΕΤ, εκατοντάδες εργαζόμενοι στα υποκαταστήματα της Pizza Fan δεν εργάστηκαν χθες, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος αποφάσισε το κλείσιμο των 110 καταστημάτων και τι πρόκειται να συμβεί με τους εργαζομένους το επόμενο διάστημα.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αιτία της διακοπής λειτουργίας καθορίζει, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, και το ποιος αναλαμβάνει το οικονομικό βάρος για τους εργαζομένους.

Ποιος πληρώνει μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές;

Η ΠΟΕΕΤ επισημαίνει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις ως προς την κάλυψη των εργαζομένων.

Εάν μια επιχείρηση κλείσει με διοικητική εντολή, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι η νομοθεσία προβλέπει αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους και ασφαλιστική κάλυψη από το κράτος.

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Εάν η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, σύμφωνα με την ΠΟΕΕΤ, ο εργοδότης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος μισθοδοσίας και ασφάλισης.

Ωστόσο, η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξαρτάται από το νομικό καθεστώς και τις συγκεκριμένες συνθήκες της διακοπής λειτουργίας.

Η Ομοσπονδία ζητά από τις αρμόδιες αρχές ξεκάθαρες απαντήσεις για το καθεστώς λειτουργίας των καταστημάτων και την προστασία των εργαζομένων. Παράλληλα, απαιτεί άμεση παρέμβαση, ώστε όσοι δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί να μη βρεθούν αντιμέτωποι με απώλεια εισοδήματος και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

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