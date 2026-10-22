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Ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΤ θα προωθήσουν τη συμμετοχή περισσότερων επιχειρήσεων και προϊόντων στον νέο κύκλο της συγκεκριμένης δράσης.

Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επιβεβαίωσαν τη συνέχιση της συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει ειδικό χριστουγεννιάτικο πακέτο τροφίμων με μειώσεις τιμών που θα φτάνουν έως και το 25 τοις εκατό.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς θα ανακοινώσει σύντομα την αναλυτική λίστα των προϊόντων και τα ποσοστά των μειώσεων.

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Παρατείνεται έως το τέλος του 2026 η εθελοντική Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος των αγορών στα σούπερ μάρκετ και να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η συνέχιση της πρωτοβουλίας επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης μεταξύ του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Ιωάννη Γιώτη.

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Στη σύσκεψη συμμετείχε και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Περισσότερα προϊόντα με μειωμένες τιμές

Κατά τον πρώτο κύκλο εφαρμογής της πρωτοβουλίας, το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, συμμετείχαν περίπου 1.400 κωδικοί προϊόντων, χωρίς να υπολογίζονται τα σχολικά είδη.

Στον νέο κύκλο, τα σχολικά είδη δεν θα περιλαμβάνονται, ενώ επιδιώκεται η συμμετοχή περισσότερων επιχειρήσεων και προϊόντων.

Ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΤ αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις-μέλη τους, προκειμένου να διευρυνθεί η πρωτοβουλία.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας επαναβεβαίωσε τη συμμετοχή των αλυσίδων και για το επόμενο διάστημα.

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Η αναλυτική λίστα των προϊόντων που συμμετέχουν, μαζί με τα ποσοστά μείωσης των τιμών τους, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς.

Χριστουγεννιάτικο πακέτο με μειώσεις έως 25%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προετοιμασία ειδικού εορταστικού πακέτου για τα Χριστούγεννα.

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Σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης, το πακέτο θα περιλαμβάνει τρόφιμα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με μειώσεις τιμών που θα φτάνουν έως και το 25%.

Η πρωτοβουλία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς να αναμένεται να οριστικοποιήσει το περιεχόμενό της.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τροφίμων

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επικαλείται το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε:

Ιούλιος 2026: -0,4%

-0,4% Αύγουστος 2026: +0,1%

+0,1% Σεπτέμβριος 2026: -0,2%

Η κυβέρνηση παρουσιάζει τις εξελίξεις αυτές ως ένδειξη αποκλιμάκωσης των πιέσεων στις τιμές των τροφίμων.

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