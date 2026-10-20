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Υπάρχουν συμπεριφορές που με απογοητεύουν. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίζονταν ως στενοί φίλοι, απολαμβάνοντας αμοιβαία δημοσιότητα. Όταν όμως ξέσπασε ο θόρυβος γύρω της, ο τραγουδιστής περιορίστηκε σε ένα «δεν γνωρίζω». Ούτε μία δημόσια κουβέντα συμπάθειας;

Και κάτι ακόμη. Επέλεξε το Παρίσι, εν μέσω σοβαρών ταραχών, για να διαφημίσει μέσω Instagram το καινούργιο τραγούδι του, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

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Η δημοσιότητα δεν υποκαθιστά την ευαισθησία. Ούτε η επιτυχία δικαιολογεί την αχαριστία.

Στη δημοσιογραφική μου διαδρομή έμαθα να θυμάμαι όσους ήταν δίπλα μου. Ακόμη κι όταν οι δρόμοι μας χώρισαν κάθε άλλο παρά αρμονικά.

Η ευγνωμοσύνη είναι θέμα χαρακτήρα. Όχι δημοσίων σχέσεων.