Υπάρχουν συμπεριφορές που με απογοητεύουν. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίζονταν ως στενοί φίλοι, απολαμβάνοντας αμοιβαία δημοσιότητα. Όταν όμως ξέσπασε ο θόρυβος γύρω της, ο τραγουδιστής περιορίστηκε σε ένα «δεν γνωρίζω». Ούτε μία δημόσια κουβέντα συμπάθειας;
Και κάτι ακόμη. Επέλεξε το Παρίσι, εν μέσω σοβαρών ταραχών, για να διαφημίσει μέσω Instagram το καινούργιο τραγούδι του, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.
Η δημοσιότητα δεν υποκαθιστά την ευαισθησία. Ούτε η επιτυχία δικαιολογεί την αχαριστία.
Στη δημοσιογραφική μου διαδρομή έμαθα να θυμάμαι όσους ήταν δίπλα μου. Ακόμη κι όταν οι δρόμοι μας χώρισαν κάθε άλλο παρά αρμονικά.
Η ευγνωμοσύνη είναι θέμα χαρακτήρα. Όχι δημοσίων σχέσεων.