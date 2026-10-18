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Εναλλακτικές λύσεις στη θέρμανση αναζητούν φέτος πολλοί καταναλωτές, λόγω της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου, του αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το φυσικό αέριο καταγράφει αυξήσεις της τάξης του 55%, το ηλεκτρικό ρεύμα 15%, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει κατά 38% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, παρά τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί.

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Στην κατεύθυνση αυτή, οι καταναλωτές που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης θα πρέπει να εξετάζουν ιδιαίτερα προσεκτικά τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι διαφορές μεταξύ παρόχων είναι σημαντικές. Οι τελικές χρεώσεις μπορεί να παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, όχι μόνο λόγω της τιμής της κιλοβατώρας αλλά και εξαιτίας παγίων, ρυθμιζόμενων χρεώσεων και όρων που περιλαμβάνονται στα συμβόλαια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην επιλογή του μέσου θέρμανσης. Τα απλά ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα εμφανίζουν υψηλή κατανάλωση, ενώ πιο αποδοτικές λύσεις θεωρούνται τα κλιματιστικά και κυρίως οι αντλίες θερμότητας, οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς πριν επιλέξουν πάροχο ή τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος, να εξετάζουν προσεκτικά τα «ψιλά γράμματα» των συμβάσεων και να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα προγράμματα επιδότησης ενεργειακών παρεμβάσεων, τα οποία μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος εγκατάστασης πιο οικονομικών συστημάτων θέρμανσης.

Οι καταναλωτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να θερμάνουν το σπίτι τους με ηλεκτρικό ρεύμα θα πρέπει να λάβουν υπόψη όχι μόνο το κόστος αγοράς μιας συσκευής αλλά κυρίως το κόστος λειτουργίας της.

Ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ μπορεί να αποτελεί οικονομική λύση κατά την αγορά, ωστόσο είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρο, καθώς για κάθε θερμική κιλοβατώρα που παράγει καταναλώνει περίπου μία κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ένα τυπικό ηλεκτρικό σώμα ισχύος 2.000 Watt μπορεί να κοστίζει από 67 έως και 80 λεπτά την ώρα σε συνεχή λειτουργία, ανάλογα με την τιμή της κιλοβατώρας.

Αντίθετα, τα κλιματιστικά εμφανίζουν σαφώς καλύτερη ενεργειακή απόδοση, καθώς μία κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αποδώσει δύο έως τρεις θερμικές κιλοβατώρες, μειώνοντας σημαντικά το κόστος θέρμανσης.

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Πιο αποδοτικές είναι οι αντλίες θερμότητας, οι οποίες μπορούν να αποδώσουν έως και τέσσερις θερμικές κιλοβατώρες για κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, προσφέροντας τη χαμηλότερη κατανάλωση μεταξύ των διαθέσιμων λύσεων.

Ωστόσο, το βασικό εμπόδιο για πολλά νοικοκυριά παραμένει το υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης. Παρότι πρόκειται για επενδύσεις που μπορούν να αποσβεστούν σε βάθος χρόνου μέσω των χαμηλότερων λογαριασμών ρεύματος, απαιτούν σημαντικά κεφάλαια εκ των προτέρων.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν την αξιοποίηση των προγραμμάτων επιδότησης ενεργειακής αναβάθμισης, τα οποία καλύπτουν συχνά το 50% έως 60% της δαπάνης εγκατάστασης, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε πιο οικονομικές και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης.

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