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Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση τμημάτων της φθαρμένης ασφάλτου με μάρμαρο Αλιβερίου και τη συντήρηση των λίθινων και μεταλλικών στοιχείων του μνημείου.

Το Συμβούλιο έθεσε ως προϋπόθεση για την πρόοδο του έργου την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών σχετικά με τον φωτισμό, τη φυτοτεχνική διαμόρφωση και τον αστικό εξοπλισμό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού θα αναλάβουν την υλοποίηση των εργασιών, αφού πρώτα εξεταστούν οι νέες μελέτες εφαρμογής από τα αρμόδια συμβούλια.

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Τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) εξασφάλισε η αρχιτεκτονική μελέτη για την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα. Στις βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η αντικατάσταση τμημάτων της ασφάλτου με μάρμαρο Αλιβερίου, καθώς και οι εργασίες συντήρησης των λίθινων και μεταλλικών στοιχείων του μνημείου.

Η γνωμοδότηση των μελών του ΚΣΝΜ ήταν ομόφωνα θετική ως προς την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου, επιτρέποντας την προώθηση των σχεδιαζόμενων αλλαγών. Παράλληλα, ζητήθηκε η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών για συγκεκριμένες πτυχές του έργου.

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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε λεπτομερής παρουσίαση της σημερινής κατάστασης του μνημείου, με ιδιαίτερη αναφορά στις φθορές που έχουν συσσωρευτεί με το πέρασμα του χρόνου. Στα μαρμάρινα τμήματα εντοπίστηκαν ρωγμές, θραύσεις και άλλες αλλοιώσεις, ενώ καταγράφηκαν επίσης επικαθήσεις αιθάλης και σχηματισμός μαύρης κρούστας.

Επιπλέον, κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνση των επικαθίσεων και η συμπλήρωση των μεταλλικών στοιχείων. Την υλοποίηση των σχετικών εργασιών θα αναλάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού. Βασική παρέμβαση της ανάπλασης αποτελεί η αντικατάσταση τμημάτων της ασφαλτόστρωσης στον περιβάλλοντα χώρο με μάρμαρο Αλιβερίου. Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η σημερινή άσφαλτος παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα, καθώς αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες και, εξαιτίας της φθοράς της, έχει γίνει ιδιαίτερα ολισθηρή.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων προτείνεται η δημιουργία μαρμάρινων ζωνών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στον χώρο χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του. Η επιλογή του μαρμάρου Αλιβερίου συνδέεται και με το γκρίζο χρώμα του, το οποίο προσεγγίζει την απόχρωση της υφιστάμενης ασφάλτου. Η τελευταία είχε επιλεγεί αρχικά από τον αρχιτέκτονα του μνημείου, Εμμανουήλ Λαζαρίδη.

Πριν από την εξέταση από το ΚΣΝΜ, η αρχιτεκτονική πρόταση είχε λάβει έγκριση από ειδική συμβουλευτική επιτροπή, η οποία είχε συγκροτηθεί από το υπουργείο Πολιτισμού και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη, θέτοντας παράλληλα ως προϋπόθεση την εκπόνηση αναλυτικής μελέτης φωτισμού, φυτοτεχνικής μελέτης και ειδικής μελέτης για τα παγκάκια που σχεδιάζεται να τοποθετηθούν στον χώρο.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων, η γενική γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εξέλιξη του σχεδιασμού και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής. Οι μελέτες αυτές θα υποβληθούν εκ νέου στα αρμόδια κεντρικά συμβούλια του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να εξεταστούν πριν από την περαιτέρω προώθηση του έργου.