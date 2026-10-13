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Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος διαβίωσης και την έλλειψη φοιτητικής μέριμνας, ζητώντας μεταξύ άλλων πλαφόν στα ενοίκια, δωρεάν στέγαση και έκτακτη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων.

Η κινητοποίηση περιλαμβάνει συγκέντρωση στο υπουργείο Οικονομικών και συναυλία με τη συμμετοχή πλήθους καλλιτεχνών, με σκοπό την ανάδειξη των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα.

Οι διοργανωτές ασκούν κριτική στην κυβερνητική πολιτική, αντιπαραβάλλοντας τις κοινωνικές ανάγκες με τις κρατικές δαπάνες για εξοπλισμούς και τις φοροαπαλλαγές μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

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Σε συμβολική κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος προχωρούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στο οξύ πρόβλημα της φοιτητικής στέγης.

Με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη», οι φοιτητές δίνουν ραντεβού σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 18:00, στο Σύνταγμα, απευθύνοντας κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση και στις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν.

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Στο πλαίσιο της φοιτητικής κατασκήνωσης έχει προγραμματιστεί μεγάλη συναυλία, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων.

Σύμφωνα με την έως τώρα ανακοίνωση, στη συναυλία θα συμμετάσχουν οι:

Cilia Katrali

Kozmo

Ntavelis Fundracar

Otra Rota

Raibo

Αλέξανδρος Κτιστάκης

Αριστέα Αδαμίδου

Δημήτρης Μητσοτάκης

Θοδωρής Θεοδωρίδης

Ρίτα Αντωνοπούλου & Ρεβάνς

Χαονία

Οι λόγοι της κινητοποίησης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι περιγράφουν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Όπως επισημαίνουν, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, οι υψηλές τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα, αλλά και οι ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για χιλιάδες νέους.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για σοβαρή έλλειψη φοιτητικής στέγης και ενοίκια που έχουν εκτοξευθεί, με αποτέλεσμα ορισμένοι επιτυχόντες να μην εγγράφονται στις σχολές όπου εισήχθησαν και πολλοί φοιτητές να σκέφτονται ακόμη και να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους ή να περιορίζουν την παρουσία τους στα πανεπιστήμια μόνο κατά την εξεταστική περίοδο.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους: «Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και “με το καλημέρα” όλοι ανησυχούμε για το αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για το μήνα, αν θα τα βγάζει πέρα η οικογένειά μας. Ρεύμα, πετρέλαιο και βενζίνη πανάκριβα, το σούπερ μάρκετ απλησίαστο, οι μισθοί δεν φτάνουν. Φοιτητική στέγη ανύπαρκτη και τα ενοίκια “στον θεό”, με επιτυχόντες να μη γράφονται στις σχολές, χιλιάδες φοιτητές να σκέφτονται να τα παρατήσουν ή να πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική».

Οι φοιτητές στρέφουν τα πυρά τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής και των υπόλοιπων κομμάτων που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανάγκες ως «κόστος», επικαλούμενα την έλλειψη διαθέσιμων πόρων. Αντιπαραβάλλουν, μάλιστα, αυτή τη στάση με τις δαπάνες για εξοπλισμούς και τη διατήρηση φοροαπαλλαγών για εφοπλιστές και τραπεζίτες.

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Στην ανακοίνωσή τους επικαλούνται επίσης το πλεόνασμα των 12 δισ. ευρώ που, όπως αναφέρουν, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την προηγούμενη χρονιά. Την ίδια στιγμή, επισημαίνουν ότι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στους τομείς της ενέργειας, των σούπερ μάρκετ, των διυλιστηρίων και των τραπεζών καταγράφουν διαδοχικά ρεκόρ κερδοφορίας.

«Είναι φανερό ότι για να ζήσουμε και να σπουδάσουμε εμείς, για να μειωθούν οι τιμές πρέπει να χάσουν από τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι! Το κράτος αντί να δίνει λεφτά για τις πολεμικές δαπάνες, να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες. Δεν θα θυσιάσουμε τις ανάγκες μας, τα όνειρά μας, για τους πολέμους και τα κέρδη τους!», τονίζουν.

Παράλληλα, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας ότι υποβαθμίζονται περαιτέρω τα πτυχία τους. Κάνουν επίσης λόγο για συνεχή αποδυνάμωση της φοιτητικής μέριμνας, λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης, αλλά και για ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και πανεπιστημιακές υποδομές.

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Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από όλη την Αθήνα καλούνται να συγκεντρωθούν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στην πλατεία Συντάγματος, έχοντας μαζί τους τις σκηνές τους, προκειμένου να παραμείνουν στον χώρο από το μεσημέρι, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους, έως το επόμενο πρωί.

Σύμφωνα με το κάλεσμά τους, στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Οικονομικών, κάτω από την πλατεία Συντάγματος, ενώ στη συνέχεια η διαμαρτυρία θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με συναυλίες και φοιτητική κατασκήνωση.

«Αφού δεν μας ακούνε, ήρθε η ώρα να μας δούνε και να είμαστε χιλιάδες!», αναφέρουν χαρακτηριστικά, καλώντας τους συμφοιτητές τους να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση.

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Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι αντλούν έμπνευση και δύναμη από τις κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, καθώς και από τους αγώνες των νέων στην Ισπανία. Όπως υπογραμμίζουν, οι νέοι σε ολόκληρη την Ευρώπη οργανώνονται και διεκδικούν τα δικαιώματά τους, επισημαίνοντας ότι ήρθε η σειρά των Ελλήνων φοιτητών να εντείνουν τις διεκδικήσεις τους.

Τα οκτώ βασικά αιτήματα των Φοιτητικών Συλλόγων

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας διατυπώνουν συγκεκριμένα αιτήματα για τη στέγαση, τη διαβίωση και τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης.

1. Μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος

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Ζητούν την επιβολή πλαφόν στα ενοίκια, την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και τη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, με κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και αύξηση των εισοδηματικών ορίων.

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2. Δωρεάν στέγαση για τους πρωτοετείς που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος

Διεκδικούν τη διασφάλιση δωρεάν στέγασης για κάθε πρωτοετή φοιτητή που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσει κατοικία, είτε σε φοιτητικές εστίες είτε σε ξενοδοχεία ή άλλους κατάλληλους χώρους, με ευθύνη του κράτους και των πρυτανικών αρχών. Βασική τους θέση είναι να μη χρειαστεί κανένας φοιτητής να εγκαταλείψει τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους.

3. Ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών

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Ζητούν την αναβάθμιση και την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων στις φοιτητικές εστίες, καθώς και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων και του Δημοσίου για τη δημιουργία νέων δημόσιων και δωρεάν εστιών, ικανών να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών.

4. Έκτακτη χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια

Απαιτούν την παροχή έκτακτου κονδυλίου σε όλα τα πανεπιστήμια, ώστε να καλυφθούν τα λειτουργικά τους έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών θέρμανσης.

5. Μείωση του ενεργειακού κόστους και ελάφρυνση των νοικοκυριών

Διεκδικούν την επιβολή πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης, καθώς και τη διασφάλιση ότι δεν θα γίνεται διακοπή ρεύματος σε φοιτητές που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

6. Δωρεάν σίτιση, μετακινήσεις και πρόσβαση στο διαδίκτυο

Ζητούν να εξασφαλιστούν δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και πρόσβαση στο ίντερνετ για όλους τους φοιτητές.

7. Φθηνότερες τιμές στα πανεπιστημιακά κυλικεία

Απαιτούν τη μείωση των τιμών στα κυλικεία όλων των σχολών, προκειμένου να περιοριστεί το καθημερινό κόστος για τους φοιτητές.

8. Διεύρυνση του δικαιώματος μετεγγραφής

Τέλος, ζητούν να κατοχυρωθεί το δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που έχουν σχετική ανάγκη, με διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και κατάργηση των περιορισμών που χαρακτηρίζουν ως «απαράδεκτους κόφτες».

Με την κινητοποίηση και τη διανυκτέρευση στο Σύνταγμα, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι επιδιώκουν να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και να ασκήσουν πίεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, δίνοντας έμφαση στο αυξημένο κόστος διαβίωσης, στην έλλειψη προσιτής στέγης και στην ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της δημόσιας φοιτητικής μέριμνας.