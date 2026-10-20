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Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων, οι οποίοι βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος, στήνοντας νέα κατασκήνωση διαμαρτυρίας. Οι φοιτητές διαδηλώνουν ενάντια στο δυσβάσταχτο, όπως καταγγέλλουν, κόστος σπουδών και στεγαστικής διαβίωσης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ακολουθούν φωτογραφίες- βίντεο από τη HuffPost:

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Οι σημερινές κινητοποιήσεις αποτελούν τον «πρώτο σταθμό» του διημέρου, καθώς η σκυτάλη περνά αύριο, Τετάρτη, στους μαθητές. Με πρωτοβουλία της συντονιστικής επιτροπής (mathites.gr), έχει απευθυνθεί κάλεσμα για μαθητικό συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή, με κεντρικό σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία», ενώ απεργία έχουν προκηρύξει οι ενώσεις εκπαιδευτικών.

Ακολουθούν φωτογραφίες από Eurokinissi

Στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας έχουν στήσει σκηνές φοιτητές από τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης λέγοντας ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα τσουνάμι ακρίβειας λόγω των ακριβών ενοικίων, ενέργειας και διατροφής που τους εμποδίζει να συνεχίσουν τις σπουδές τους ειδικά για όσους έρχονται από άλλες πόλεις.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ