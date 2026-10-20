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Ο ίδιος απορρίπτει τη χρήση βίας και τις καταστροφές περιουσιών, υποστηρίζοντας ότι η επέμβαση της αστυνομίας σε τέτοιες περιπτώσεις αποτελεί απαραίτητη προστασία για τους πολίτες.

Παράλληλα, ο υφυπουργός επικαλείται την προσωπική του εμπειρία ως πρύτανης του ΑΠΘ, όπου αντιμετώπισε δραστικά τις καταλήψεις πανεπιστημιακών χώρων.

Τέλος, ο Νίκος Παπαϊωάννου εκτιμά ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για ένα φαινόμενο ντόμινο κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, καθώς οι συνθήκες στη χώρα διαφέρουν από αυτές της υπόλοιπης Ευρώπης.

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24 ώρες πριν από το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα και στον απόηχο του κύματος διαδηλώσεων στη Γαλλία που βυθίστηκε στο χάος, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου αναγνωρίζει – σε όλη την Ευρώπη – την αγωνία μιας γενιάς που φωνάζει ότι δεν βλέπει μέλλον, όμως θέτει ως όριο το σημείο όπου το δικαίωμα στη διαμαρτυρία συγκρούεται με τα δικαιώματα άλλων πολιτών και με την έννομη τάξη. Ο Νίκος Παπαϊωάννου περιγράφει και την προσωπική του εμπειρία, ως πρύτανης στο ΑΠΘ πριν αναλάβει καθήκοντα στο υπουργείο Παιδείας, όπου επέλεξε να αντιμετωπίσει με δραστικό τρόπο καταλήψεις εντός του πανεπιστημιακού χώρου, τονίζοντας ότι η «λογική της βαριοπούλας» δεν χωράει στο φοιτητικό κίνημα.

«Δεν βλέπουμε μέλλον που να χωράει τα όνειρά μας»

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Είναι η φράση που ακούγεται στους δρόμους της Ευρώπης, ενώ αναμένεται να ακουστεί αύριο και στην Αθήνα. Ο Νίκος Παπαϊωάννου δεν την προσπερνά. Την χαρακτηρίζει ως ένα «προφανώς λογικό αίτημα» και λέει ότι θα έμπαινε σε μία τέτοια συζήτηση με φοιτητές. Παραδέχεται ότι δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα των φοιτητών και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ότι το κόστος ζωής πιέζει τις οικογένειες και ότι τα μέτρα της κυβέρνησης «ενισχύουν», αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα 100%.

«Ως πρύτανης αντιμετώπισα και βαριοπούλες»

Η κατανόηση σταματά εκεί που ξεκινά η φθορά, τονίζει ο υφυπουργός Παιδείας. Ταυτόχρονα απορρίπτει συμπεριφορές σε λογική «βαριοπούλας και μολότοφ» και τονίζει ότι η διαμαρτυρία πρέπει να μένει μέσα στο πλαίσιο που θέτει το Σύνταγμα και οι νόμοι. «Όταν καταστρέφεται δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, η αστυνομία οφείλει να παρέμβει. Για τους διαδηλωτές, αυτό ονομάζεται καταστολή. Για εμένα προστασία», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου υπενθυμίζει ότι ο ίδιος, ως πρύτανης στο ΑΠΘ, εκλήθη να αντιμετωπίσει μία κατάληψη με παρελθόν 34 ετών στο κτίριο της Βιολογίας μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Όπως αφηγείται, όταν μπήκε η αστυνομία και διέκοψε την κατάληψη, βρέθηκαν κράνη και στιλιάρια, και όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, κάποιοι επέστρεφαν τα βράδια με βαριοπούλες και κατέστρεφαν όσα έβρισκαν.

Ντόμινο από τη Γαλλία;

Από τη Γαλλία στο Βέλγιο και την Ιταλία, με τις μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών, μπορεί να δούμε ένα φαινόμενο “ντόμινο” που θα καταλήξει και στην Ελλάδα; Ο υφυπουργός Παιδείας λέει ότι δεν φοβάται κάτι τέτοιο: οι συνθήκες είναι διαφορετικές και μπορεί να «παρεισφρέουν» οι γνωστοί μπαχαλάκηδες κάθε χώρας, όμως στη χώρα μας δεν επικρατούν ίδιες συνθήκες με τη Γαλλία και την Ιταλία, εκτιμά.

Δείτε εδώ ολόκληρη την συνέντευξη από τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου στον Αντώνη Φουρλή (συνολική διάρκεια 12′ λεπτά)