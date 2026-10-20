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Την Τετάρτη έχει προκηρυχθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία στον κλάδο της εκπαίδευσης, ενώ θα πραγματοποιηθούν μαζικά συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Οι διαδηλωτές διεκδικούν καλύτερες μισθολογικές απολαβές, κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και τη διασφάλιση ασφαλών σχολικών υποδομών για όλους τους μαθητές.

Η Ελληνική Αστυνομία σχεδιάζει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και προληπτικούς ελέγχους στις πόλεις όπου πρόκειται να διεξαχθούν οι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις.

Οι αρμόδιες αρχές στοχεύουν στην προστασία του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, προειδοποιώντας ωστόσο για αυστηρές κυρώσεις σε όσους επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια.

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Σε εξέλιξη τίθενται από σήμερα οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών, με βασικό αίτημα την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Το επόμενο διήμερο αναμένεται να κορυφωθούν οι διαμαρτυρίες, με αποκορύφωμα το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Τετάρτης, ενώ η ΕΛΑΣ προετοιμάζεται για αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα.

Η αρχή γίνεται σήμερα, στις 18:00, με συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου προγραμματίζονται συναυλία και κατασκήνωση με σκηνές, όπως είχε συμβεί και τις προηγούμενες ημέρες.

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Αύριο, Τετάρτη, έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Στην Αθήνα, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη στις 11:30 στο άγαλμα Βενιζέλου και στην Πάτρα στις 10:30 στην πλατεία Γεωργίου.

Για την ίδια ημέρα έχει ανακοινωθεί 24ωρη πανελλαδική εκπαιδευτική απεργία, με τη συμμετοχή και της ΟΛΜΕ. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00.

Οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν αιτήματα για καλύτερες μισθολογικές απολαβές, κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και εξασφάλιση ασφαλών σχολικών υποδομών. Ταυτόχρονα, ζητούν τη στήριξη και την αναβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.

Στις διαμαρτυρίες αναμένεται να συμμετάσχουν φοιτητικοί σύλλογοι από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛΑΣ

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σχεδιάζουν η Ελληνική Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενόψει των συγκεντρώσεων, με επίκεντρο τις κινητοποιήσεις της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικός αριθμός αστυνομικών θα βρίσκεται σε ετοιμότητα στις πόλεις όπου έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις.

«Εμείς κάθε φορά σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις προετοιμαζόμαστε ακόμη και για το χειρότερο, ότι μπορεί να βρεθούν ομάδες ατόμων που θα θελήσουν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις και να δημιουργήσουν προβλήματα στους συγκεντρωμένους και στην Αστυνομία», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ.

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«Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα επιτραπεί κάτι τέτοιο, ούτε να κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε: «Πάντα μας ανησυχεί να μην υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες, για την ανθρώπινη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα, και στη συνέχεια για τους συναδέλφους. Θα συμμετέχουν σχολεία και φοιτητές, οπότε σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να έρθουν σε κίνδυνο».

«Ίσως κάποιοι θέλουν να μιμηθούν καταστάσεις», συμπλήρωσε και υπογράμμισε τη σημασία των προληπτικών ελέγχων.

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Κεντρική προτεραιότητα των αρχών, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι η προστασία του δικαιώματος μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις και να διατυπώσουν ελεύθερα τα αιτήματά τους.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που υπάρξουν άτομα τα οποία επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια και να διαταράξουν τις συγκεντρώσεις, θα αντιμετωπίσουν αυστηρές κυρώσεις.

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