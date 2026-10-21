Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν σήμερα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια με κύρια αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη βελτίωση των συνθηκών σπουδών και την κάλυψη των σχολικών κενών.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν με απεργίες και στάσεις εργασίας η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ, η ΑΔΕΔΥ και η ΟΕΝΓΕ, επηρεάζοντας τη λειτουργία σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία πέντε σταθμών του μετρό κατόπιν σχετικής εντολής.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα λειτουργούν κατά βάση κανονικά, αν και αναμένονται πιθανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις λόγω των προγραμματισμένων πορειών στο κέντρο.

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Με πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας και κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, κορυφώνονται σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, οι διαμαρτυρίες φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών για ζητήματα που αφορούν την Παιδεία.

Οι φοιτητές διεκδικούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόσο στο κόστος της καθημερινής διαβίωσης όσο και στις σπουδές τους. Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί ζητούν την άμεση κάλυψη των κενών στα σχολεία.

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Η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια. Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα παραμείνει κλειστός από τις 10:00, ενώ περίπου 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα, υπό τον φόβο πρόκλησης επεισοδίων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., θα πραγματοποιούνται έλεγχοι σε άτομα που θα θεωρούνται ύποπτα. Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε σημεία αυξημένης σημασίας, μεταξύ των οποίων εμπορικοί δρόμοι της πρωτεύουσας, υπουργεία και πρεσβείες.

Αθήνα: Μαθητές, εκπαιδευτικοί και φοιτητές συγκεντρώνονται στα Προπύλαια

Θεσσαλονίκη: Μαθητές και φοιτητές διαδηλώνουν στο κέντρο της πόλης

Πάτρα: Συγκέντρωση μαθητών φοιτητών και εργαζόμενων στην Πλατεία Γεωργίου

Ηράκλειο: Πλήθος κόσμου με πανό και πλακάτ

Πώς θα κινηθούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ

Κανονικά αναμένεται να λειτουργήσουν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, καθώς, σύμφωνα με τις έως τώρα διαθέσιμες ανακοινώσεις, δεν έχει προκηρυχθεί απεργία ή στάση εργασίας από τους εργαζομένους στα βασικά μέσα.

Ειδικότερα:

Μετρό (γραμμές 2 και 3): Τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα.

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ΗΣΑΠ (γραμμή 1): Δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας στον Ηλεκτρικό.

Λεωφορεία: Προβλέπεται κανονική λειτουργία, με πιθανές καθυστερήσεις ή προσωρινές αλλαγές διαδρομών στο κέντρο της Αθήνας.

Τρόλεϊ: Δεν έχει προγραμματιστεί διακοπή λειτουργίας, ωστόσο οι πορείες ενδέχεται να επηρεάσουν συγκεκριμένες γραμμές.

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Τραμ: Αναμένεται να κινηθεί κανονικά, με την επιφύλαξη τυχόν έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Παρότι δεν προβλέπονται απεργιακές διακοπές, οι συγκεντρώσεις στα Προπύλαια και η πορεία προς τη Βουλή είναι πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, κυρίως στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Ενδεχόμενες αλλαγές στη λειτουργία σταθμών του μετρό θα εξαρτηθούν από αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

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Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται από τον ΟΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ, ενώ για τα σιδηροδρομικά δρομολόγια αρμόδια είναι η Hellenic Train.

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί πέντε σταθμοί του μετρό από τις 09:00

Διαφορετική είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου πέντε σταθμοί του μετρό αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία τους από τις 09:00 το πρωί, ύστερα από εντολή των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας THEMA, πρόκειται για τους σταθμούς:

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– Δημοκρατίας

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– Βενιζέλου

– Αγίας Σοφίας

– Σιντριβάνι

– Πανεπιστήμιο

Κατά τη διάρκεια της αναστολής, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα επαναλειτουργίας τους, ενώ αναμένονται νεότερες ενημερώσεις από την εταιρεία.

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Ποιοι απεργούν σήμερα και ποιες ώρες

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, νοσοκομειακοί γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι, με διαφορετικές αποφάσεις απεργίας ή στάσης εργασίας ανά κλάδο.

Ειδικότερα:

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί: Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων: Η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματικές στάσεις από τις 08:00 έως τις 11:00.

Νοσοκομειακοί γιατροί: Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συμμετέχει με πανελλαδική απεργία.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα συλλαλητήρια.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία των σχολείων και την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Ωστόσο, δεν αναμένεται να κλείσουν συνολικά οι σχολικές μονάδες, καθώς η λειτουργία κάθε σχολείου θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών.

Στέγαση, σίτιση και οικονομική ενίσχυση τα βασικά αιτήματα των φοιτητών

Στο επίκεντρο των φοιτητικών διεκδικήσεων βρίσκεται το αυξημένο κόστος διαβίωσης και σπουδών. Οι φοιτητές ζητούν μείωση των ενοικίων, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων στις φοιτητικές εστίες. Παράλληλα, διεκδικούν δωρεάν σίτιση και μεταφορά για όλους, αλλά και μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων.

Στη Θεσσαλονίκη, οι φοιτητές ζητούν επιπλέον μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά κατοικίας και την ελάφρυνση του κόστους ενέργειας και καυσίμων. Παράλληλα, επιδιώκουν τον συντονισμό των κινητοποιήσεών τους με εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, εργαζομένους και μαθητές, αναδεικνύοντας αντίστοιχες διεκδικήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι δράσεις ξεκίνησαν ήδη από χθες, με φοιτητές να στήνουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε και συναυλία.

Πηγή φωτογραφίων: Eurokinissi