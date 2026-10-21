Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης ξεκινά στο κέντρο της Αθήνας το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, με σημείο προσυγκέντρωσης τα Προπύλαια. Την ίδια ώρα, αρκετά καταστήματα στο κέντρο λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, υπό τον φόβο πιθανών επεισοδίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ορισμένες επιχειρήσεις επιλέγουν να κατεβάσουν ρολά, ενώ άλλες τοποθετούν προστατευτικές προθήκες στην εξωτερική πλευρά των καταστημάτων τους, κυρίως στην οδό Βουκουρεστίου, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο ζημιών.

Advertisement

Advertisement

Φόβοι για επεισόδια στο περιθώριο της απεργίας

Οι εικόνες από τη Γαλλία, όπου καταγράφηκαν λεηλασίες καταστημάτων από διαδηλωτές, έχουν εντείνει την ανησυχία για το ενδεχόμενο επεισοδίων και στην Ελλάδα, στο περιθώριο των σημερινών κινητοποιήσεων και της απεργίας.

Μέχρι στιγμής, τα μέτρα των επιχειρήσεων έχουν προληπτικό χαρακτήρα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στην εξέλιξη του συλλαλητηρίου και στην κατάσταση που θα επικρατήσει στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.