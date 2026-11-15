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Οι προτεινόμενες ημερομηνίες για το άνοιγμα της αγοράς είναι η 29η Νοεμβρίου, καθώς και η 13η, η 20ή και η 27η Δεκεμβρίου.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για τις συγκεκριμένες ημέρες ορίζεται από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Κάθε επιχείρηση αποφασίζει ελεύθερα αν θα λειτουργήσει τις παραπάνω Κυριακές, καθώς η λειτουργία τους παραμένει προαιρετική για τους εμπόρους.

Οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι θα ανακοινώσουν το αναλυτικό εορταστικό ωράριο για τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα της εορταστικής περιόδου.

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Έξι Κυριακές απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του 2026, με τα εμπορικά καταστήματα να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά τις τέσσερις από αυτές. Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η πρώτη Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά είναι η 29η Νοεμβρίου 2026, αμέσως μετά την Black Friday, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της εορταστικής λειτουργίας της αγοράς.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά τις ακόλουθες Κυριακές:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026: Αμέσως μετά την Black Friday.

Αμέσως μετά την Black Friday. Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026: Στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026: Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026: Μετά τα Χριστούγεννα και πριν από την Πρωτοχρονιά.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα παραδοσιακά αυξάνεται σημαντικά όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

Ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές: Ποιο θα είναι το ωράριο λειτουργίας

Το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εάν θα ανοίξει ή θα παραμείνει κλειστή.

Πότε θα ανακοινωθεί το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Το αναλυτικό εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σάββατα και τις Κυριακές της εορταστικής περιόδου.

Οι καταναλωτές καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων της περιοχής τους, προκειμένου να ενημερώνονται εγκαίρως για το ακριβές ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

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Με την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα να έχει ξεκινήσει, οι τέσσερις Κυριακές με προαιρετικά ανοιχτά μαγαζιά αποτελούν μια επιπλέον ευκαιρία για αγορές, δώρα και προετοιμασίες ενόψει των εορτών.

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