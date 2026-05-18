Σκηνές χάους, ατελείωτες ουρές και πρωτοφανής συνωστισμός καταγράφηκαν σε μεγάλες πόλεις του κόσμου με αφορμή την κυκλοφορία του νέου συλλεκτικού ρολογιού που δημιούργησαν η Swatch και η Audemars Piguet, το οποίο μάλιστα δεν φοριέται καν στο χέρι αν αγοραστεί μόνο του.

Η συνεργασία του ελβετικού κολοσσού πολυτελών ρολογιών με τη γνωστή εταιρεία μαζικής παραγωγής προκάλεσε φρενίτιδα στους λάτρεις της ωρολογοποιίας, καθώς έφερε την αισθητική και το κύρος της Audemars Piguet σε μια πολύ πιο προσιτή τιμή, περίπου 385 ευρώ στην Ελλάδα.

Advertisement
Advertisement

Αν και το ποσό θεωρείται υψηλό για τα δεδομένα της Swatch, είναι εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με τα πολυτελή μοντέλα της Audemars Piguet, των οποίων οι τιμές ξεπερνούν συνήθως τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο μέχρι το Μιλάνο και το Ντουμπάι, καταναλωτές κατασκήνωσαν έξω από καταστήματα από τα μεσάνυχτα, ενώ δεν έλειψαν οι εντάσεις, οι συμπλοκές και οι αστυνομικές παρεμβάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταστήματα παρέμειναν κλειστά για λόγους ασφαλείας λόγω της τεράστιας προσέλευσης κόσμου.

Σκηνές χάους σε καταστήματα ανά τον κόσμο

Μεγάλη Βρετανία

ΗΠΑ

Γαλλία

Ιταλία

Ντουμπάι