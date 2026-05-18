Σκηνές χάους, ατελείωτες ουρές και πρωτοφανής συνωστισμός καταγράφηκαν σε μεγάλες πόλεις του κόσμου με αφορμή την κυκλοφορία του νέου συλλεκτικού ρολογιού που δημιούργησαν η Swatch και η Audemars Piguet, το οποίο μάλιστα δεν φοριέται καν στο χέρι αν αγοραστεί μόνο του.

Η συνεργασία του ελβετικού κολοσσού πολυτελών ρολογιών με τη γνωστή εταιρεία μαζικής παραγωγής προκάλεσε φρενίτιδα στους λάτρεις της ωρολογοποιίας, καθώς έφερε την αισθητική και το κύρος της Audemars Piguet σε μια πολύ πιο προσιτή τιμή, περίπου 385 ευρώ στην Ελλάδα.

Swatch x AP 😎 pic.twitter.com/t5zJuwqiiP

Αν και το ποσό θεωρείται υψηλό για τα δεδομένα της Swatch, είναι εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με τα πολυτελή μοντέλα της Audemars Piguet, των οποίων οι τιμές ξεπερνούν συνήθως τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο μέχρι το Μιλάνο και το Ντουμπάι, καταναλωτές κατασκήνωσαν έξω από καταστήματα από τα μεσάνυχτα, ενώ δεν έλειψαν οι εντάσεις, οι συμπλοκές και οι αστυνομικές παρεμβάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταστήματα παρέμειναν κλειστά για λόγους ασφαλείας λόγω της τεράστιας προσέλευσης κόσμου.

Cops pulled out the pepper spray at the @swatch x @audemarspiguet drop in Long Island 📷 📷: @gg.chang (via IG) pic.twitter.com/fK0vprS9d5

The AP x Swatch collab has caused fights, arrests, and evacuations at malls across the United States as massive lines formed at nearly every release location. One buyer even flipped a pocket watch for $2,000 immediately after purchasing it for just $500. pic.twitter.com/NcHDSs6SXN

BREAKING 🚨 AP x Swatch launch in Miami (Aventura) just got shut down. 3,000+ people flooded the mall causing a massive stampede. @SwatchUS @AudemarsPiguet pic.twitter.com/FWsCyQE8US

Pandemonium at Lenox Mall, Atlanta. Crowds hopped the barriers to race for a chance to get the new Swatch x Audemars Piguet (AP) release.



Grown adults fighting over a watch. What are we even doing？ pic.twitter.com/5m67Ijp6vo