Σκηνές χάους, ατελείωτες ουρές και πρωτοφανής συνωστισμός καταγράφηκαν σε μεγάλες πόλεις του κόσμου με αφορμή την κυκλοφορία του νέου συλλεκτικού ρολογιού που δημιούργησαν η Swatch και η Audemars Piguet, το οποίο μάλιστα δεν φοριέται καν στο χέρι αν αγοραστεί μόνο του.
Η συνεργασία του ελβετικού κολοσσού πολυτελών ρολογιών με τη γνωστή εταιρεία μαζικής παραγωγής προκάλεσε φρενίτιδα στους λάτρεις της ωρολογοποιίας, καθώς έφερε την αισθητική και το κύρος της Audemars Piguet σε μια πολύ πιο προσιτή τιμή, περίπου 385 ευρώ στην Ελλάδα.
Swatch x AP 😎 pic.twitter.com/t5zJuwqiiP— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) May 13, 2026
Αν και το ποσό θεωρείται υψηλό για τα δεδομένα της Swatch, είναι εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με τα πολυτελή μοντέλα της Audemars Piguet, των οποίων οι τιμές ξεπερνούν συνήθως τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο μέχρι το Μιλάνο και το Ντουμπάι, καταναλωτές κατασκήνωσαν έξω από καταστήματα από τα μεσάνυχτα, ενώ δεν έλειψαν οι εντάσεις, οι συμπλοκές και οι αστυνομικές παρεμβάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταστήματα παρέμειναν κλειστά για λόγους ασφαλείας λόγω της τεράστιας προσέλευσης κόσμου.
Σκηνές χάους σε καταστήματα ανά τον κόσμο
Μεγάλη Βρετανία
ΗΠΑ
Cops pulled out the pepper spray at the @swatch x @audemarspiguet drop in Long Island 📷— Complex Style (@ComplexStyle) May 16, 2026
The AP x Swatch collab has caused fights, arrests, and evacuations at malls across the United States as massive lines formed at nearly every release location.
One buyer even flipped a pocket watch for $2,000 immediately after purchasing it for just $500. pic.twitter.com/NcHDSs6SXN— FearBuck (@FearedBuck) May 16, 2026
BREAKING 🚨— vision (@JakesVision) May 16, 2026
AP x Swatch launch in Miami (Aventura) just got shut down.
3,000+ people flooded the mall causing a massive stampede. @SwatchUS @AudemarsPiguet pic.twitter.com/FWsCyQE8US
Pandemonium at Lenox Mall, Atlanta. Crowds hopped the barriers to race for a chance to get the new Swatch x Audemars Piguet (AP) release.— TaraBull (@TaraBull) May 17, 2026
Grown adults fighting over a watch. What are we even doing？ pic.twitter.com/5m67Ijp6vo
Γαλλία
À Paris, Bordeaux ou Lyon, des files interminables devant des boutiques Swatch afin de mettre la main sur un modèle avec l'horloger de luxe Audemars Piguet. Objectif pour certains : faire une bonne affaire en revendant ces montres. Mais à Lille, notamment, ceux qui avaient dormi… pic.twitter.com/Hh8n8E1nD6— franceinfo (@franceinfo) May 16, 2026
Ιταλία
Shoppers brawled outside a Swatch store in Milan following the launch of its new collaboration with luxury watchmaker Audemars Piguet.— Channel 4 News (@Channel4News) May 18, 2026
The watch sells for £335 retail, but some have been seen put up for resale online for up to £16,000.
Ντουμπάι
Can someone please explain to me what's going on with the craziness around the AP x Swatch events around the world? pic.twitter.com/VulyevK51q— Vince Langman (@LangmanVince) May 17, 2026