Η αγορά έχει ήδη μπει σε πασχαλινούς ρυθμούς. Για τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2026, το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο για τα εμπορικά καταστήματα, ενώ στα σούπερ μάρκετ το ωράριο είναι λίγο πιο «ευέλικτο» ανά αλυσίδα.

Το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων τη Μεγάλη Εβδομάδα

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις για το πασχαλινό ωράριο, τα εμπορικά καταστήματα κινούνται φέτος στο εξής πλαίσιο:

Έως Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου: 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 – 15:00

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Κλειστά.

Advertisement

Το παραπάνω θεωρείται ο βασικός «κορμός» του εορταστικού ωραρίου, ειδικά για την Αθήνα και τον Πειραιά, αν και σε ορισμένες πόλεις μπορεί να υπάρχουν μικρές τοπικές αποκλίσεις, όπως στη Θεσσαλονίκη όπου έχουν κατά καιρούς ανακοινωθεί διαφορετικές ώρες έναρξης ή λήξης.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Για τα σούπερ μάρκετ, η εικόνα είναι λίγο διαφορετική, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες ακολουθούν μεν το εορταστικό κλίμα, αλλά όχι πάντα ακριβώς το ίδιο ωράριο με τα εμπορικά καταστήματα.

Advertisement

Οι ώρες που εμφανίζονται ως επικρατέστερες είναι:

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου: 08:00 – 21:00

Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου: 08:00 – 21:00

Advertisement

Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου: 13:00 – 20:00, με ορισμένα καταστήματα να φτάνουν έως 20:30

Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 08:00 – 18:00 ή 19:00, ανάλογα με την αλυσίδα και το κατάστημα.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι καταναλωτές ίσως βρουν τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά για λίγο περισσότερο χρόνο από τα εμπορικά καταστήματα, κυρίως τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο.

Advertisement

Τι ισχύει για φούρνους, ζαχαροπλαστεία και λοιπά μικρά καταστήματα

Advertisement

Για φούρνους, ζαχαροπλαστεία, μίνι μάρκετ και λοιπά συνοικιακά καταστήματα, δεν ακολουθείται πάντα ένα ενιαίο πανελλαδικό ωράριο που να ανακοινώνεται κεντρικά, όπως συμβαίνει με τα εμπορικά ή τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Έτσι, η πιο ασφαλής πρακτική για τους καταναλωτές είναι να ελέγχουν την ανακοίνωση του ίδιου του καταστήματος ή της τοπικής αγοράς πριν μετακινηθούν, ιδιαίτερα για τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο.