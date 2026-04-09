Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις για το πασχαλινό ωράριο, τα εμπορικά καταστήματα κινούνται φέτος στο εξής πλαίσιο:

Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου: 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 – 15:00

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Κλειστά.

Advertisement

Advertisement

Το παραπάνω θεωρείται ο βασικός «κορμός» του εορταστικού ωραρίου, ειδικά για την Αθήνα και τον Πειραιά, αν και σε ορισμένες πόλεις μπορεί να υπάρχουν μικρές τοπικές αποκλίσεις, όπως στη Θεσσαλονίκη όπου έχουν κατά καιρούς ανακοινωθεί διαφορετικές ώρες έναρξης ή λήξης.

Πηγή: EUROKINISSI

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Για τα σούπερ μάρκετ, η εικόνα είναι λίγο διαφορετική, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες ακολουθούν μεν το εορταστικό κλίμα, αλλά όχι πάντα ακριβώς το ίδιο ωράριο με τα εμπορικά καταστήματα.

Οι ώρες που εμφανίζονται ως επικρατέστερες είναι:

Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου: 08:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου: 13:00 – 20:00, με ορισμένα καταστήματα να φτάνουν έως 20:30

Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 08:00 – 18:00 ή 19:00, ανάλογα με την αλυσίδα και το κατάστημα.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι καταναλωτές ίσως βρουν τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά για λίγο περισσότερο χρόνο από τα εμπορικά καταστήματα, κυρίως τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο.

Τι ισχύει για φούρνους, ζαχαροπλαστεία και λοιπά μικρά καταστήματα

Για φούρνους, ζαχαροπλαστεία, μίνι μάρκετ και λοιπά συνοικιακά καταστήματα, δεν ακολουθείται πάντα ένα ενιαίο πανελλαδικό ωράριο που να ανακοινώνεται κεντρικά, όπως συμβαίνει με τα εμπορικά ή τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Έτσι, η πιο ασφαλής πρακτική για τους καταναλωτές είναι να ελέγχουν την ανακοίνωση του ίδιου του καταστήματος ή της τοπικής αγοράς πριν μετακινηθούν, ιδιαίτερα για τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο.