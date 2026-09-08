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Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η πρώτη στις 4:25, επί της Αχαρνών 70 στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας όπου άγνωστος δράστης προσέγγισε καφέ, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό, και χρησιμοποιώντας τη σχάρα από φρεάτιο έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος. Στη συνέχεια φέρεται να πέταξε στο εσωτερικό αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι ενδεχομένως ήταν χειροβομβίδα, προκαλώντας έκρηξη.

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Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 4:55, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό στη συμβολή των οδών Μηθύμνης και στην πλατεία Αμερικής, στον Άγιο Παντελεήμονα. Και σε αυτή την περίπτωση, άγνωστος φέρεται να έσπασε την τζαμαρία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας σχάρα φρεατίου και στη συνέχεια να πέταξε στο εσωτερικό εκρηκτικό αντικείμενο, προκαλώντας έκρηξη. Εκτιμάται πως και σε αυτό το περιστατικό το αντικείμενο ήταν χειροβομβίδα.

Στα δύο σημεία βρίσκονται αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έχει μεταβεί στο σημείο προκειμένου να ασφαλίσει τον χώρο και να προχωρήσει στην εξέταση και ανάλυση των ευρημάτων.

Οι έρευνες για την ταυτότητα του δράστη ή των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.