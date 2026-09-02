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Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στην οδό Φιλελλήνων, στο κέντρο της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου σε αντικείμενο που είχε εντοπιστεί κοντά σε υποκατάστημα τράπεζας και είχε κριθεί ύποπτο.

Η περιοχή είχε αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η απαραίτητη διαδικασία ελέγχου.

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Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη του αντικειμένου. Από την εξέταση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι δεν περιείχε τελικά κάτι ύποπτο.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Εξαιτίας του περιστατικού, η ΕΛ.ΑΣ. είχε θέσει προσωρινά σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη λήξη του συναγερμού, η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή έχει πλέον αποκατασταθεί.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi