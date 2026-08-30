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Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού μοτοσικλετιστή προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση και σειρά σοβαρών παραβάσεων του ΚΟΚ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 41χρονος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα για έλεγχο από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και προσπάθησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους της πρωτεύουσας.

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Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, φέρεται να παραβίασε διαδοχικά επτά ερυθρούς σηματοδότες, ενώ κινήθηκε εννέα φορές αντίθετα σε μονόδρομους, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς και πεζούς.

Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν από ασφαλή απόσταση, χρησιμοποιώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα, μέχρι να καταφέρουν να ακινητοποιήσουν τη μοτοσικλέτα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Ο 41χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 5.975 ευρώ.