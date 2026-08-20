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Όσο περνούν οι μέρες, τόσο ανεβάζει τους τόνους εναντίον της Ελλάδας ο Τούρκος δικτάτορας. Αφού πέρασε νόμο για τα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα, των οποίων οι συντεταγμένες είναι εντός των ελληνικών υδάτων, αμέσως την επόμενη άρχισε τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μάλιστα με εξοπλισμένα F-16.

Η θρασύτητα του Ερντογκάν σε όλο της το μεγαλείο. Αφού έδεσε ένα ισλαμικό «NATO» με την Σαουδική Αραβία (στην οποία έχουμε παραχωρήσει συστήματα αεράμυνας Patriot) και με την Αίγυπτο (με την οποία έχουμε, υποτίθεται, συμφωνία για οριοθέτηση των ΑΟΖ (Αποκλειστική Οκονομική Ζώνη) στην Ανατολική Μεσόγειο).

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Τα «ήρεμα νερά» του κ. Γεραπετρίτη στο Αιγαίο έχουν μεταλλαχθεί σε μια θαλασσοταραχή – πρελούδιο της επερχόμενης «γαλάζιας πατρίδας» του Τούρκου σουλτανίσκου. Και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με πέντε νοματαίους να ηγούνται (λες και είναι ομάδα μπάσκετ) να ποιεί την νήσσαν. Ούτε ο playmaker, ούτε οι forward, ούτε ο big man έχουν ορθώσει, επωνύμως, το ανάστημα τους μπροστά στις συνεχείς προκλήσεις του Ερντογκάν. Και το ερώτημα μου προκύπτει, σ´αυτό το φαινόμενο, είναι τι κάνει ο Head Coach; Μήπως αυτός δίνει τις οδηγίες; Αλλιώς καλείται να αλλάξει την πεντάδα.

Και επίσης τι κάνουν οι ωραίες κυρίες των Βρυξελλών, μαντάμ ντερ Λάιεν και μαντάμ Κάλας; Σφυρίζουν κλέφτικα στις θρασύτατες παραβιάσεις των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και μάλιστα από έναν κατ´εξακολούθησιν προβοκάτορα; Ο οποίος τους λέει και κατάμουτρα ότι έχει «χεσμένη» την ένωση στην οποίαν ηγούνται…

Και τι κάνει η φωτισμένη πεντάδα του υπουργείου Εξωτερικών για να κινητοποιήσει τους καρεκλοκένταυρους των Βρυξελλών; Μήπως θα έπρεπε, κατ´ελάχιστον, να ζητήσει έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ; Ή φοβούνται μήπως θυμώσει ο σουλτανίσκος και μας κάνει «ντα ντα»; Όσο κάνουμε το κορόιδο, τόσο θα μας πιάνει αυτός κορόιδο. Anladiniz me? Ότι καταλάβατε, καταλάβατε. Yyi geceler. Καληνύχτα σας.