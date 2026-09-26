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Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει ότι το έργο θα υλοποιηθεί βάσει του διεθνούς δικαίου και χωρίς να απαιτείται τουρκική άδεια.

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε τα γεγονότα της άλωσης της Τριπολιτσάς, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της ελληνικής διπλωματίας.

Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις περί της ιστορικής σημασίας της Επανάστασης του 1821 και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

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Η Τουρκία ανεβάζει συνεχώς τον πήχη της ρητορικής έντασης. Και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο γνωστός μου «γιαλαντζί σουλτάνος», φαίνεται ότι δεν αρκείται στις γνωστές διεκδικήσεις του Αιγαίου. Θέλει να αποφασίζει ακόμη και για το πού θα περνούν τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά καλώδια!

Το καλώδιο δεν χρειάζεται τουρκική άδεια

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Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, με πρώτο κρίσιμο σκέλος το Ελλάδα–Κύπρος, αποτελεί ευρωπαϊκό έργο στρατηγικής σημασίας. Η Άγκυρα επιμένει στις αξιώσεις της για τις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών, ενώ η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η αδειοδότηση του έργου δεν ανήκει στην Τουρκία.

Ποιος έδωσε στον Ερντογάν το δικαίωμα να μοιράζει άδειες στην Ανατολική Μεσόγειο;

Έχω προσωπική διαβεβαίωση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ότι το καλώδιο θα ποντιστεί και το γαλλικής σημαίας πλοίο θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες.

Τονίζω: γαλλικής σημαίας πλοίο, ευρωπαϊκό έργο, διεθνές δίκαιο.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει επίσης δηλώσει ότι οι έρευνες και η πόντιση καλωδίων αποτελούν ελευθερίες κατοχυρωμένες από το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η Τριπολιτσά και η επιλεκτική ιστορική μνήμη

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Και σαν να μην έφταναν αυτά, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την άλωση της Τριπολιτσάς, καταγγέλλοντας σφαγές μουσουλμάνων και Τούρκων το 1821. Η ελληνική διπλωματία απάντησε καταλογίζοντας στην Άγκυρα συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας.

Ας είμαστε ξεκάθαροι. Η μάχη της Τριπολιτσάς αποτελεί ιστορικό γεγονός. Βεβαίως και με νεκρούς. Αλλά δεν επιτρέπουμε και να αμφισβητείται και να διαγράφεται ο απελευθερωτικός χαρακτήρας της Επανάστασης του 1821.

Ο Κολοκοτρώνης δεν πολεμούσε για να κατακτήσει ξένη πατρίδα. Πολεμούσε για να ελευθερώσει τη δική του από την οθωμανική κυριαρχία.

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Και η Άγκυρα, όταν επικαλείται την Ιστορία, οφείλει να θυμάται και τη Σμύρνη του 1922, τη Γενοκτονία των Ποντίων, τα Σεπτεμβριανά της Κωνσταντινούπολης το 1955 και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Μέχρι πού θα το πάει ο γιαλαντζί σουλτάνος;

Η απάντηση δεν μπορεί να εξαντλείται σε ανακοινώσεις.

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Το καλώδιο πρέπει να προχωρήσει. Και θα προχωρήσει. Τα κυριαρχικά δικαιώματα θα ασκηθούν. Αλλά επιτέλους οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών, η Ευρώπη των κρατών-μελών, να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Και ο Ερντογάν να καταλάβει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται την άδειά του ούτε για την ενέργεια ούτε για την Ιστορία της.

Περαστικά τους!

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