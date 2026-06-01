Η ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος δεν αποτελεί αργία για όλους του κλάδους εργασίας. Καθώς δεν πρόκειται για γενική υποχρεωτική αργία κάποιοι κλάδοι του ιδιωτικού τομέα εργάζονται αλλά αντιθέτως υπηρεσίες του Δημοσίου, τράπεζες, σχολεία και φροντιστήρια παραμένουν κλειστά.

Συγκεκριμένα, τα σούπερ μάρκετ, τα εμπορικά καταστήματα και οι λαϊκές αγορές στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται να εξυπηρετήσουν το κοινό με το συνηθισμένο τους ωράριο. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις ανά περιοχή, όπου εφαρμόζονται τοπικές αποφάσεις ή παραδοσιακές πρακτικές.

Στη Θεσσαλία, οι εμπορικοί φορείς των τεσσάρων νομών έχουν προτείνει τη διατήρηση της αργίας, ακολουθώντας την πρακτική προηγούμενων ετών.

Επιπλέον, σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ισχύει τοπική υποχρεωτική αργία, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπεται αναστολή λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους για το τι θα ισχύσει ειδικά στην περιοχή τους.

Κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, το Δημόσιο και οι τράπεζες δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος θεωρείται καθιερωμένη αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες και τον τραπεζικό τομέα, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται συναλλαγές στα τραπεζικά καταστήματα. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης σχολεία και φροντιστήρια.

Ποιοι εργαζόμενοι δεν θα εργαστούν

Αν και η αργία δεν εφαρμόζεται συνολικά στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν επαγγελματικοί κλάδοι όπου η ημέρα έχει κατοχυρωθεί ως αργία μέσω ειδικών ρυθμίσεων ή συλλογικών συμβάσεων.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε:

Βιβλιοπωλεία

Φροντιστήρια μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και ξένων γλωσσών

Διαγνωστικά κέντρα

Κλινικές και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

Μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά)

Ναυτιλιακά πρακτορεία

Επιχειρήσεις πετρελαιοειδών

Ξυλεμπορικές επιχειρήσεις

Καπνοβιομηχανίες

Θυρωρούς πολυκατοικιών ή κτιρίων

Τεχνικούς ραδιοφώνου και τηλεόρασης

Ηλεκτροτεχνίτες και προσωπικό βιομηχανικών μονάδων

Εργαζομένους σε λατομεία και τεχνικά έργα

Πότε μια επιχείρηση θεωρεί την ημέρα αργία

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ, μια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να παραμείνει κλειστή αν αυτό προβλέπεται:

Από απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη

Μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης

Από καθιερωμένη επιχειρησιακή συνήθεια ή πάγια πρακτική

Τι ισχύει για την αμοιβή όσων εργαστούν

Σε επιχειρήσεις όπου η ημέρα θεωρείται αργία αλλά απαιτηθεί εργασία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται επιπλέον αμοιβή με προσαύξηση 75%.

Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο λαμβάνουν την προσαύξηση πάνω στο ημερομίσθιό τους.

Για τους μισθωτούς, το επιπλέον ποσό υπολογίζεται στο 1/25 του μηνιαίου μισθού, προσαυξημένο κατά 75%.

Παράλληλα, όσοι δεν εργαστούν σε επιχειρήσεις όπου η ημέρα λογίζεται ως αργία, αμείβονται κανονικά χωρίς καμία μείωση αποδοχών.