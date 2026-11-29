Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν προαιρετικά ανοιχτά σήμερα Κυριακή 29 Νοεμβρίου, προσφέροντας στο καταναλωτικό κοινό τη δυνατότητα αγορών σε τιμές προσφοράς μετά τη Black Friday.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζεται από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00, αξιοποιώντας το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό πλαίσιο.

Οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστές, με εξαίρεση επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας Lidl και ορισμένα σημεία franchise.

Το εορταστικό ωράριο περιλαμβάνει άλλες τρεις προαιρετικές κυριακάτικες ημέρες λειτουργίας για την αγορά μέσα στον Δεκέμβριο του 2026.

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Μια ακόμη ευκαιρία για αγορές σε τιμές προσφοράς έχουν σήμερα οι καταναλωτές σε όλη τη χώρα, καθώς την Κυριακή ανοιχτά καταστήματα υποδέχονται το αγοραστικό κοινό (29 Νοεμβρίου 2026), αμέσως μετά τη Black Friday.

Η εμπορική κίνηση κορυφώνεται σήμερα στην αγορά, ενώ το μεγάλο εκπτωτικό τετραήμερο ολοκληρώνεται αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με την Cyber Monday, η οποία εστιάζει κυρίως στις ηλεκτρονικές παραγγελίες και τα e-shops.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει της νομοθεσίας (άρθρο 16 του Ν. 4177/2013), η σημερινή λειτουργία των καταστημάτων είναι καθαρά προαιρετική. Κάθε εμπορική επιχείρηση, αλυσίδα ή πολυκατάστημα αποφασίζει αυτόνομα αν θα ανεβάσει ρολά σήμερα και ποιο ακριβώς ωράριο θα εφαρμόσει εντός του θεσμοθετημένου χρονικού πλαισίου.

Τι ώρα είναι ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα Κυριακή, τι ώρα κλείνουν

Το γενικό νομοθετικό πλαίσιο για σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ορίζει δυνατότητα λειτουργίας από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Ωστόσο, οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι έχουν εκδώσει τις δικές τους συστάσεις:

Αθήνα: Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τα εμπορικά καταστήματα προτείνεται να λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00. Αντίθετα, τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να εφαρμόσουν διευρυμένο ωράριο, παραμένοντας ανοιχτά έως τις 20:00.

Θεσσαλονίκη: Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει επίσης τη λειτουργία των καταστημάτων από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τι ισχύει σήμερα για τα σούπερ μάρκετ

Εκτός από τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και ηλεκτρικών ειδών, η προαιρετική λειτουργία ισχύει τυπικά και για τα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των μεγάλων αλυσίδων:

Κλειστά παραμένουν σήμερα τα καταστήματα των αλυσίδων Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, MyMarket, Γαλαξίας και Κρητικός.

Ανοιχτά λειτουργούν επιλεκτικά μόνο ορισμένα καταστήματα της αλυσίδας Lidl, καθώς και τα καταστήματα franchise ή μικρότερα σημεία εξυπηρέτησης που λειτουργούν σταθερά τις Κυριακές.

Οι επόμενες Κυριακές του Δεκεμβρίου 2026 με ανοιχτά καταστήματα

Μετά τη σημερινή ημέρα, οι καταναλωτές θα έχουν τρεις ακόμη ευκαιρίες για κυριακάτικες αγορές ενόψει του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά τις εξής ημερομηνίες:

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026 (προτεινόμενο ωράριο 11:00 – 16:00 στην Αθήνα)

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026 (προτεινόμενο ωράριο 11:00 – 18:00)

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026 (μετά τα Χριστούγεννα)