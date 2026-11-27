Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η προκαταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι επόμενες δόσεις θα ακολουθήσουν εντός του 2027.

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει κλιματικών συνθηκών και εξαρτώμενων μελών, έχοντας σημειώσει φέτος αύξηση της τάξεως του 30%.

Η καταβολή αφορά διάφορα είδη καυσίμων και προϋποθέτει τη δήλωση έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από τους αιτούντες.

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Η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2026-2027 πληρώνεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Α.1230/2026. Τη δικαιούνται όσοι υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς TAXISnet, χωρίς επίσκεψη σε υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των αιτήσεων που μπορεί να υποβάλει κάθε δικαιούχος μέχρι την προθεσμία.

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Πότε πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης;

Το επίδομα δεν δίνεται σε μία δόση. Η πρώτη πληρωμή είναι προκαταβολή και ακολουθούν δόσεις μέσα στο 2027.

Πληρωμή Ημερομηνία Προκαταβολή έως 23 Δεκεμβρίου 2026 Κύρια πληρωμή έως 28 Μαΐου 2027 Συμπληρωματική (φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα) έως 30 Ιουλίου 2027

Όσοι είχαν πάρει επίδομα και πέρυσι λαμβάνουν προκαταβολή με βάση το περσινό ποσό, μαζί με τη φετινή αύξηση. Οι νέοι δικαιούχοι παίρνουν προκαταβολή ίση με το 50% του ποσού που τους αναλογεί, σύμφωνα με το Newsbomb.

Πόσα χρήματα είναι το επίδομα θέρμανσης;

Το ποσό ξεκινά από ένα βασικό ποσό αναφοράς, που πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή ανάλογα με το πόσο κρύο κάνει στην περιοχή του σπιτιού. Για κάθε εξαρτώμενο παιδί προστίθεται 20%. Στους πιο ψυχρούς οικισμούς το επίδομα φτάνει τα 1.560 ευρώ.

Φέτος το επίδομα αυξήθηκε κατά 30%, κατά το Newsbomb.

Ποια καύσιμα καλύπτει;

Το επίδομα καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη). Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας, ενώ όσοι θερμαίνονται με καυσόξυλα, πέλετ ή ρεύμα έχουν πρόσθετες προϋποθέσεις.

Το επίδομα δίνεται σε ιδιοκτήτες, σε ενοικιαστές και σε όσους μένουν σε σπίτι που τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

Τι πρέπει να προσέξω για να μην καθυστερήσει η πληρωμή;

Ο λογαριασμός IBAN πρέπει να έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE πριν οριστικοποιηθεί η αίτηση. Λάθος στο ΑΦΜ, για παράδειγμα όταν η αίτηση πρέπει να γίνει από τον άλλον σύζυγο, διορθώνεται με ανάκληση και υποβολή νέας αίτησης.

Οι αποδείξεις αγοράς καυσίμου έχουν δικές τους προθεσμίες καταχώρισης ανάλογα με το είδος. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου 2026.