Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς κατατέθηκαν 185.688 αιτήσεις τις πρώτες 16 ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 39,8% σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 4 Δεκεμβρίου, με την πρώτη πληρωμή του επιδόματος να προγραμματίζεται για πριν από τα Χριστούγεννα.

Η ηλεκτρονική διαδικασία απαιτεί τη χρήση κωδικών TAXISnet και την καταχώριση ενεργού τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE για την ολοκλήρωση της πληρωμής στους δικαιούχους.

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Με εντυπωσιακούς ρυθμούς ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των νοικοκυριών για την οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα. Περισσότερες από 11.600 αιτήσεις την ώρα, σχεδόν 194 το λεπτό ή περισσότερες από τρεις κάθε… δευτερόλεπτο, υποβάλλονταν κατά μέσο όρο τις πρώτες 16 ώρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Από το απόγευμα χθες, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οπότε άνοιξε η εφαρμογή myΘέρμανση, έως τις 8 σήμερα το πρωί Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, είχαν υποβληθεί συνολικά 185.688 αιτήσεις.

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Η μεγάλη ανταπόκριση αποτυπώνει την ανάγκη χιλιάδων νοικοκυριών να εξασφαλίσουν εγκαίρως την οικονομική ενίσχυση για τις δαπάνες θέρμανσης, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα συγκεντρώνουν τις αιτήσεις

Από τις 185.688 αιτήσεις που είχαν κατατεθεί έως το πρωί της Τετάρτης:

111.695 αιτήσεις (60,2%) αφορούσαν πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλα επιλέξιμα καύσιμα.

αφορούσαν πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλα επιλέξιμα καύσιμα. 73.993 αιτήσεις (39,8%) αφορούσαν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν το σημαντικό ενδιαφέρον και για την επιδότηση της ηλεκτρικής θέρμανσης, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου τέσσερις στις δέκα αιτήσεις.

Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις – Πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα

Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν την αίτησή τους έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, προσφέροντας οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Το επίδομα καλύπτει δαπάνες θέρμανσης με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, φωτιστικό πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το είδος θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους, τη διεύθυνση, την επιφάνεια του ακινήτου και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Στην περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας απαιτείται επιπλέον ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που έχει παραχωρήσει το ακίνητο.

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Για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου χρειάζεται να έχουν καταχωριστεί τα στοιχεία της οικοδομής και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον τραπεζικό λογαριασμό. Για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν δηλώσει ενεργό IBAN στο myAADE, στον οποίο εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Όσοι αιτούνται επίδομα για ηλεκτρική θέρμανση πρέπει να διαθέτουν ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην κύρια κατοικία τους, ενώ από τη συγκεκριμένη κατηγορία ενίσχυσης εξαιρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

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