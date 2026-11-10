Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ άνοιξε για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027, με την προθεσμία να λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η ενίσχυση αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ το ποσό του επιδόματος είναι φέτος αυξημένο κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος του καυσίμου, την περιοχή κατοικίας, τον κλιματικό συντελεστή και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, φτάνοντας έως τα 1.560 ευρώ.

Οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους και να διαθέτουν έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό IBAN για την καταβολή της ενίσχυσης.

Οι πληρωμές του επιδόματος θα πραγματοποιηθούν σε τρεις δόσεις, με την προκαταβολή να καταβάλλεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 και τις υπόλοιπες πληρωμές να ακολουθούν εντός του 2027.

Για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση απαιτείται προηγούμενη δημιουργία προφίλ από τον διαχειριστή, ώστε να καταχωριστούν τα απαραίτητα στοιχεία των διαμερισμάτων και των χιλιοστών συμμετοχής.

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Σε λειτουργία τέθηκε πριν από λίγο η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα της περιόδου 2026-2027. Η οικονομική ενίσχυση εκτιμάται ότι θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ το ποσό της θα είναι αυξημένο κατά 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, φτάνοντας έως και τα 1.560 ευρώ για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης

Η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Η διαδρομή είναι: Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση, με χρήση των κωδικών TAXISnet.

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Στη φόρμα ο αιτών δηλώνει:

τα στοιχεία της κύριας κατοικίας,



το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιεί,



τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,



την επιφάνεια του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα,



αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη.



Σε περίπτωση μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης, απαιτούνται και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που παραχωρεί την κατοικία. Για την πληρωμή είναι απαραίτητος ένας έγκυρος λογαριασμός IBAN δηλωμένος στο myAADE, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Τα στοιχεία πριν την αίτηση

Για να μην χάσεις χρόνο, έλεγξε εκ των προτέρων τα εξής:

ότι διαθέτεις ενεργούς κωδικούς TAXISnet,



ότι τα στοιχεία της κύριας κατοικίας σου είναι σωστά καταχωρισμένα,



ότι ο αριθμός παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία,



ότι έχεις επιλέξει το είδος θέρμανσης που πραγματικά χρησιμοποιείς,



ότι έχεις δηλώσει έγκυρο IBAN στο myAADE.

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε νοικοκυριό εξαρτάται από το καύσιμο ή το μέσο θέρμανσης, την περιοχή της κύριας κατοικίας, τον κλιματικό συντελεστή και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Τα ποσά αναφοράς διαμορφώνονται ως εξής:

Ηλεκτρική ενέργεια: 380 ευρώ



Πέλετ: 360 ευρώ



Καυσόξυλα και τηλεθέρμανση: 350 ευρώ



Φυσικό αέριο: 325 ευρώ



Πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο και μπλε κηροζίνη: 300 ευρώ



Στα παραπάνω ποσά προστίθεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 1.040 ευρώ. Σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης το όριο ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ, ενώ σε οικισμούς με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλότερο κλιματικό συντελεστή μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ.

Ποια καύσιμα καλύπτει το επίδομα θέρμανσης



Η ενίσχυση δίνεται για ένα μόνο είδος καυσίμου ή μέσου θέρμανσης ανά δικαιούχο. Επιλέξιμα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, τα καυσόξυλα, το πέλετ, η τηλεθέρμανση και το φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη).

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Όσοι επιλέξουν την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να έχουν ενεργή παροχή στην κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Για τα καυσόξυλα και το πέλετ ισχύουν γεωγραφικοί περιορισμοί, με βάση τον πληθυσμό του οικισμού και τον κλιματικό συντελεστή.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια



Τα κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Εισοδηματικά όρια:

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Άγαμοι: έως 16.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.



Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.



Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.



Περιουσιακά όρια (συνολική αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας):

Άγαμοι: έως 200.000 ευρώ.



Έγγαμοι: έως 260.000 ευρώ, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.



Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ. Από το επίδομα αποκλείονται, μεταξύ άλλων, όσοι φιλοξενούνται, τα εξαρτώμενα μέλη και όσοι δηλώνουν επαγγελματική στέγη ως κατοικία για την οποία ζητούν την επιδότηση.

Πότε πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης 2026-2027



Η πληρωμή θα γίνει σε δόσεις:

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Προκαταβολή: έως 23 Δεκεμβρίου 2026.



Δεύτερη πληρωμή: έως 28 Μαΐου 2027, μετά τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις των αγορών καυσίμων.



Τρίτη πληρωμή: έως 30 Ιουλίου 2027, μόνο για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.



Οι παλαιοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή ίση με το 60% του επιδόματος που είχαν εισπράξει τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, προσαυξημένη κατά 30%. Για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του προβλεπόμενου επιδόματος, επίσης αυξημένου κατά 30%. Σε κάθε περίπτωση, η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης για πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση



Στις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου προβλέπεται ειδική διαδικασία. Ο διαχειριστής πρέπει πρώτα να δημιουργήσει το προφίλ του κτιρίου στο myΘέρμανση και να καταχωρίσει τα στοιχεία των διαμερισμάτων και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας στις δαπάνες θέρμανσης. Μόνο τότε μπορούν οι ένοικοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν τις δικές τους αιτήσεις.

Τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου πρέπει να συνδέονται με το ΑΦΜ που έχει δηλωθεί κατά τη δημιουργία του προφίλ της πολυκατοικίας, ώστε η ΑΑΔΕ να πραγματοποιήσει τις διασταυρώσεις.

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Συχνές ερωτήσεις για το επίδομα θέρμανσης 2026



Πότε ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση;

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Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026.

Μέχρι πότε μπορώ να κάνω αίτηση;

Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026. Μετά την παρέλευσή της δεν θα είναι εφικτή η υποβολή νέας αίτησης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

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Πόσο είναι το μέγιστο ποσό του επιδόματος θέρμανσης;

Έως 1.560 ευρώ, για οικισμούς με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλότερο κλιματικό συντελεστή.

Πόσα νοικοκυριά θα το λάβουν;

Περίπου 1,2 εκατομμύρια.

Πότε πληρώνεται η προκαταβολή;

Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Χρειάζεται IBAN;

Ναι. Απαιτείται έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN δηλωμένος στο myAADE, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Μπορώ να πάρω επίδομα για δύο είδη καυσίμου;

Όχι. Η ενίσχυση δίνεται για ένα μόνο είδος καυσίμου ή μέσου θέρμανσης ανά δικαιούχο.