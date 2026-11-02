Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ ανοίγει τις επόμενες ημέρες για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Το φετινό επίδομα είναι αυξημένο κατά 30%, με το ποσό της ενίσχυσης να κυμαίνεται από 130 έως 1.560 ευρώ ανάλογα με τις προϋποθέσεις.

Η καταβολή της προκαταβολής θα διαφοροποιείται μεταξύ παλαιών και νέων δικαιούχων, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Το επίδομα αφορά κύριες κατοικίες που χρησιμοποιούν διάφορα είδη θέρμανσης, καλύπτοντας φυσικά πρόσωπα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας χιλιάδες νοικοκυριά θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027. Η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 30%, με το ελάχιστο ποσό να διαμορφώνεται στα 130 ευρώ και το ανώτατο να φτάνει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα 1.560 ευρώ.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν μέρος της ενίσχυσης πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Advertisement

Advertisement

Επίδομα Θέρμανσης: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Η πρώτη καταβολή θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή προκαταβολής, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν ο δικαιούχος είχε λάβει επίδομα και την προηγούμενη περίοδο.

Συγκεκριμένα:

Παλαιοί δικαιούχοι: Προκαταβολή 60% του ποσού αναφοράς που προβλέπεται για την περίπτωσή τους.

Προκαταβολή 60% του ποσού αναφοράς που προβλέπεται για την περίπτωσή τους. Νέοι δικαιούχοι: Προκαταβολή 50% του προβλεπόμενου ποσού, με προσαύξηση 30% και ελάχιστη καταβολή 80 ευρώ.

Το τελικό ποσό θα καθοριστεί από το είδος θέρμανσης, την περιοχή κατοικίας, τις κλιματολογικές συνθήκες και την οικογενειακή κατάσταση. Η προκαταβολή δεν πρέπει να συγχέεται με το συνολικό επίδομα, καθώς η τελική εκκαθάριση εξαρτάται από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Επίδομα Θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης

Η ενίσχυση αφορά φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, φωτιστικό πετρέλαιο ή τηλεθέρμανση. Το ακίνητο μπορεί να είναι ιδιόκτητο, ενοικιαζόμενο ή δωρεάν παραχωρούμενο.

Επίδομα Θέρμανσης: Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης.

Για τα καυσόξυλα, τα πέλετ και την τηλεθέρμανση ισχύουν πρόσθετες γεωγραφικές προϋποθέσεις. Ειδικά για το επίδομα ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ενεργή παροχή ρεύματος, καθώς και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεων.

Επίδομα Θέρμανσης: Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τη χορήγηση του επιδόματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό.

Advertisement

Κατηγορία νοικοκυριού Εισοδηματικό όριο Άγαμος 16.000 € Έγγαμοι / Σύμφωνο συμβίωσης 24.000 € Προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο παιδί 5.000 € Μονογονεϊκή οικογένεια 29.000 € Προσαύξηση για κάθε παιδί μετά το πρώτο σε μονογονεϊκή οικογένεια 5.000 €

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μπορεί να είναι δικαιούχο με οικογενειακό εισόδημα έως 34.000 ευρώ.

Παράλληλα, ισχύουν περιουσιακά κριτήρια, τα οποία εξετάζονται με βάση την αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού.

Επίδομα Θέρμανσης: Πόσο αυξάνεται το επίδομα

Η αύξηση κατά 30% ενισχύει τα ποσά που μπορούν να λάβουν τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στις περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες.

Advertisement

Ποσό ενίσχυσης Πριν από την αύξηση Με αύξηση 30% Ελάχιστο επίδομα 100 € 130 € Ενδεικτικό ποσό 300 € 390 € Ενδεικτικό ποσό 500 € 650 € Ανώτατο ποσό 1.200 € 1.560 €

Τα ενδιάμεσα ποσά είναι αριθμητικά παραδείγματα της αύξησης και δεν αποτελούν εγγυημένα ποσά επιδότησης.

Οι μεγαλύτερες ενισχύσεις κατευθύνονται στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, καθώς στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στην εφαρμογή myΘέρμανση, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Advertisement

Στην αίτηση δηλώνονται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, η διεύθυνση του ακινήτου, το είδος θέρμανσης, ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων και, όπου απαιτείται, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον τραπεζικό λογαριασμό.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο δικαιούχος πρέπει να έχει δηλώσει έγκυρο IBAN στο myAADE, στον οποίο εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Advertisement

Η δήλωση πραγματοποιείται από την επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία» και στη συνέχεια «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Advertisement

Τρεις ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Ημερομηνία Τι προβλέπεται Επόμενες ημέρες Άνοιγμα της πλατφόρμας myΘέρμανση 4 Δεκεμβρίου 2026 Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Έως 23 Δεκεμβρίου 2026 Καταβολή της πρώτης πληρωμής