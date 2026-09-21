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Η κυβέρνηση προγραμματίζει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, διατηρώντας αμετάβλητα τα υφιστάμενα κριτήρια και τον κατάλογο των δικαιούχων για τη νέα περίοδο.

Ο υπουργός τόνισε ότι η διαχείριση των δημοσιονομικών εφεδρειών στοχεύει στη διασφάλιση της υποστήριξης των πολιτών, αξιολογώντας προσεκτικά κάθε δυνατότητα παρέμβασης στους φόρους.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός μετατρέπεται πλέον σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας, επιτρέποντας στους δανειολήπτες να ρυθμίζουν τις οφειλές τους ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Σχετικά με την άνοδο του λαϊκισμού στην Ευρώπη, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση απαντά με ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις και μεριμνά για την ουσιαστική στήριξη κάθε πολίτη.

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Για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης έκανε λόγο μιλώντας το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως εξήγησε στον ΣΚΑΪ «το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι αν άνοιγε σήμερα θα ήταν στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι στα 1,75 ευρώ. Έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση χωρίς να αλλάξουν κριτήρια και δικαιούχοι».

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Επισήμανε ότι «η Γαλλία έχει την προεδρία των G7, συγκάλεσε σύνοδο και καταλαβαίνω ότι η πρόταση της γαλλικής προεδρίας είναι να απελευθερωθούν αποθέματα ώστε να πέσει η τιμή του πετρελαίου».

Διεμήνυσε ακόμα ότι «εφεδρείες υπάρχουν και για τα κακά σενάρια. Η αντιπολίτευση μας έλεγε δώστε τα όλα τώρα από την άνοιξη. Κάναμε τη ΔΕΘ και ερχόμαστε 2 εβδομάδες μετά να κάνουμε ανανκοινώσεις για στηρίξη. Οι εφεδρείες δεν είναι άπειρες, η κίνηση που κάνει η ελληνική οικονομία και κυβέρνηση είναι κίνηση που άλλες χώρες δεν μπορούν να κάνουν»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ εξήγησε ότι «στην πολιτική πρέπει να μπορείς να κάνεις όλες τις πράξεις, δεν είναι ευχολόγιο. Ο πρωθυπουργός είπε ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα – είμαστε 3οι σαν ποσοστό του ΑΕΠ στα αμιγώς ενεργειακά – δεν μας νοιάζει ο φόρος αλλά ο χώρος. Είτε είναι ο ΕΦΚ, 4,2 δισ ευρώ τον χρόνο δηλαδή δύο ΔΘ, είτε ο ΦΠΑ, 2 δισ. ευρώ, μας νοιαζει αν πάμε στα κακά σενάρια αν θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε τους πολίτες. Εμείς μπορούμε να δεσμευθούμε ότι η Ελλάδα θα κάνει το απόλυτο στο πλαίσιο των εθνικών και δημοσιονομικών δυνατοτήτων για να στηρίξει τον κόσμο»

Ερωτηθείς, επίσης, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και την ασπίδα που υψώνεται από σήμερα για την πρώτη κατοικία, ο υπουργός Οικονομικών είπε «θέλαμε να φτιάξουμε αποτελεσματικό μηχανισμό πρώτης κατοικίας. Αυτός είναι που τέθηκε σήμερα και όχι ο νόμος Κατσέλης. Εδώ λέμε ότι ο εξωδικαστικός μετατρέπεται σε εργαλείο πρώτης κατοικίας. Ο εξωδικαστικός έχει ήδη δώσει 70.000 ρυθμίσεις, μειώσαμε το ποσό υπαγωγής και τώρα το μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ο κόσμος θα πληρώνει αλλά στο μέγεθος των δυνατοτήτων του».

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει το αποτέλεσμα των εκλογών σε δύο κρατίδια στη Γερμανία το βράδυ της Κυριακής με νέα άνοδο του AfD, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε ότι «ως Έλληνας υπουργός Οικονομικών και βουλευτής θα πω ότι έχουμε βιώσει στη χώρα μας τι σημαίνει λαϊκισμός. Οι λαϊκιστές ξέρουν να περιγράφουν καλά τα προβλήματα αλλά όχι να δίνουν λύσεις στο καλό σενάριο. Στο κακό έρχονται να προσθέσουν άλλα τόσα όταν κυβερνάνε. Μια συνταγή υπάρχει για όλους εμάς που θέλουμε να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα: ταχύτητα γκάζι στις αλλαγές, μέριμνα για κάθε πολίτη. Θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε κάθε βήμα ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που θέλουν να το πετύχουν».