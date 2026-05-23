Για τις 29 Μαϊου έχει προγραμματιστεί η πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης (περίοδος 2025-2026), σε χιλιάδες δικαιούχους, με το ύψος του ποσού να εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας, τη σύνθεση του νοικοκυριού και το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιείται.

Η πληρωμή αυτή αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής στοιχείων με ορθό τρόπο στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myΘέρμανση. Δηλαδή οι αποδείξεις αγοράς θα πρέπει να είναι ορθές, τα τιμολόγια θα πρέπει να έχουν δηλωθεί σωστά, και τα στοιχεία να αντιστοιχούν στις πραγματικές δαπάνες θέρμανσης.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, το ποσό του επιδόματος μπορεί είτε να “ψαλιδιστεί” κατά την εκκαθάριση, είτε να καθυστερήσει η καταβολή του εάν έχουν γίνει τυχόν λάθη ή υπάρχουν ασυμφωνίες.

Υπενθυμίζεται πως στο επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025 – 2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης για αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ ’εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Τα ποσά και οι προϋποθέσεις

Το ποσό του επιδόματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι από 100 ευρώ έως 800 ευρώ. Ωστόσο, το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ για τους δικαιούχους που διαμένουν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες .

Το τελικό ποσό του επιδόματος προκύπτει μέσω ενός ειδικού συντελεστή που “μετράει “τις ανάγκες θέρμανσης σε κάθε περιοχή της χώρας, όπως με βάση:

-την περιοχή της κύριας κατοικίας,

-τις κλιματικές συνθήκες,

-την οικογενειακή κατάσταση,

-τον αριθμό των παιδιών,

-το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιείται.



Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία.