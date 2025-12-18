Έως και την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026. Η πρώτη από τις τρεις πληρωμές περιλαμβάνει την προκαταβολή του επιδόματος και τις αγορές καυσίμων που τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, για τους δικαιούχους που είχαν ολοκληρώσει την καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων στην πλατφόρμα έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Το ύψος του κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ. Οι πληρωμές γίνονται σε τρεις δόσεις και είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Για να είναι επιλέξιμη μια αγορά καυσίμου, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων: το πετρέλαιο θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2025, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα θερμικά συστήματα από 1η Οκτωβρίου 2025, και τα καυσόξυλα ή πέλετ (βιομάζα) από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Για καυσόξυλα και πέλετ, τα παραστατικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να δηλωθούν το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2026.

Η τρίτη και τελευταία πληρωμή αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση και θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, καλύπτοντας καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Ύψος Επιδόματος Θέρμανσης

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα που κυμαίνεται:

από 100 έως 800 ευρώ

και έως 1.200 ευρώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.



Ποιοι Είναι οι Δικαιούχοι

Δικαίωμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα (άγαμοι, έγγαμοι, σε χηρεία, σε διάσταση, διαζευγμένοι, σε σύμφωνο συμβίωσης), τα οποία χρησιμοποιούν ως σύστημα θέρμανσης ένα από τα εξής:

πετρέλαιο θέρμανσης

μπλε κηροζίνη

φυσικό αέριο

υγραέριο

καυσόξυλα

βιομάζα (πέλετ)

τηλεθέρμανση

ηλεκτρική ενέργεια

Απαραίτητο είναι να πληρούν τόσο εισοδηματικά όσο και περιουσιακά κριτήρια. Για τους έγγαμους ή όσους βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης.

Το επίδομα αφορά αποκλειστικά το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία κατά την υποβολή της αίτησης, ανεξάρτητα αν αυτό είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή παραχωρημένο.

Εισοδηματικά Κριτήρια

Άγαμοι/σε χηρεία/σε διάσταση: έως 16.000 €

έως Έγγαμοι ή σύμφωνο συμβίωσης: έως 24.000 € , προσαυξημένα κατά 5.000 € ανά τέκνο

έως , προσαυξημένα κατά Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 € , με επιπλέον 5.000 € για κάθε παιδί μετά το πρώτο



Περιουσιακά Κριτήρια



έως , με επιπλέον Άγαμοι: ακίνητη περιουσία έως 200.000 €

ακίνητη περιουσία έως Έγγαμοι/μονογονεϊκές: έως 260.000 €, με προσαύξηση 40.000 € ανά εξαρτώμενο τέκνο

Επιπλέον, για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν 80.000 €.

