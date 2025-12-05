Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης περιόδου 2025-2026 στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση ή χρειάζονται διορθώσεις, πρέπει να το κάνουν άμεσα, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα μπορούν να ενταχθούν στους δικαιούχους.



Ύψος Επιδόματος Θέρμανσης

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα που κυμαίνεται:

από 100 έως 800 ευρώ

και έως 1.200 ευρώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.



Ποιοι Είναι οι Δικαιούχοι

Δικαίωμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα (άγαμοι, έγγαμοι, σε χηρεία, σε διάσταση, διαζευγμένοι, σε σύμφωνο συμβίωσης), τα οποία χρησιμοποιούν ως σύστημα θέρμανσης ένα από τα εξής:

πετρέλαιο θέρμανσης

μπλε κηροζίνη

φυσικό αέριο

υγραέριο

καυσόξυλα

βιομάζα (πέλετ)

τηλεθέρμανση

ηλεκτρική ενέργεια

Απαραίτητο είναι να πληρούν τόσο εισοδηματικά όσο και περιουσιακά κριτήρια. Για τους έγγαμους ή όσους βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης.

Το επίδομα αφορά αποκλειστικά το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία κατά την υποβολή της αίτησης, ανεξάρτητα αν αυτό είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή παραχωρημένο.



Πώς Υποβάλλεται η Αίτηση – Βήμα Βήμα

Είσοδος στη σελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr)

Επιλογή της εφαρμογής myΘέρμανση

Κλικ στο «Υποβολή Αίτησης»

Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet

Επιλογή «Νέα Αίτηση»

Δήλωση του είδους καυσίμου

Καταχώριση των πρώτων 9 ψηφίων της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος



Εισοδηματικά Κριτήρια

Άγαμοι/σε χηρεία/σε διάσταση: έως 16.000 €

Έγγαμοι ή σύμφωνο συμβίωσης: έως 24.000 €, προσαυξημένα κατά 5.000 € ανά τέκνο

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 €, με επιπλέον 5.000 € για κάθε παιδί μετά το πρώτο



Περιουσιακά Κριτήρια

Άγαμοι: ακίνητη περιουσία έως 200.000 €

Έγγαμοι/μονογονεϊκές: έως 260.000 €, με προσαύξηση 40.000 € ανά εξαρτώμενο τέκνο

Επιπλέον, για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν 80.000 €.



Πληρωμές – Πότε Καταβάλλεται το Επίδομα Θέρμανσης

1. Προκαταβολή έως 23 Δεκεμβρίου 2025

Ύψος προκαταβολής: 60% του επιδόματος που έλαβε ο δικαιούχος το 2024-2025

Κατώτατο ποσό προκαταβολής: 80 €

2. Υπόλοιπο επιδόματος

Έως 29 Μαΐου 2026 για καταναλώσεις από 1/10/2025 έως 31/3/2026

(Για καυσόξυλα & πέλετ: καταναλώσεις από 1/6/2025)

Για ηλεκτρική ενέργεια: έως 29 Μαΐου 2026 (με στοιχεία ΔΕΔΔΗΕ)

Για φυσικό αέριο & τηλεθέρμανση: επιπλέον δόση έως 31 Ιουλίου 2026

Για ηλεκτρική ενέργεια: επιπλέον δόση έως 31 Ιουλίου 2026, με ενημέρωση ΔΕΔΔΗΕ έως 20 Ιουλίου



Ειδικές Προϋποθέσεις για Καυσόξυλα και Πέλετ

Για να δοθεί επίδομα:

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό:

έως 10.000 κατοίκους για καυσόξυλα

έως 25.000 κατοίκους για πέλετ

Ο κλιματικός συντελεστής στην περιοχή πρέπει να είναι ≥ 0,8



Ποιοι Εξαιρούνται από το Επίδομα Θέρμανσης

Δεν δικαιούνται επίδομα:

Όσοι δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη

Όσοι φιλοξενούνται

Όσοι υπάγονται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Όσοι διαθέτουν πάνω από 2 Ι.Χ. (ή ποσοστά που αντιστοιχούν σε >2)

Νομικά πρόσωπα και επαγγελματικές στέγες

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού

Για ηλεκτρική ενέργεια:

όσοι δεν έχουν ενεργή παροχή,

οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ)

Για ξύλα & πέλετ:

κάτοικοι Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων

Για τηλεθέρμανση: μόνο σε Σέρρες, Εορδαία, Κοζάνη, Αμύνταιο, Μεγαλόπολη



Πώς Υπολογίζεται το Επίδομα Θέρμανσης

Ο υπολογισμός βασίζεται σε:

κλιματικούς συντελεστές

βαθμοημέρες θέρμανσης, βάσει των οποίων καθορίζεται η ενεργειακή ανάγκη κάθε περιοχής.

Ποσά Αναφοράς:

380 € → ηλεκτρική ενέργεια

360 € → βιομάζα (πέλετ)

350 € → τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα

325 € → φυσικό αέριο

300 € → πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κηροζίνη, υγραέριο

Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.



Κατώτατο επίδομα: 100 €

Μέγιστο επίδομα: 800 €

Προσαυξήσεις για πολύ ψυχρές περιοχές:

+25% για περιοχές με ΣΟ-Μ ≥ 1 → έως 1.000 €

+επιπλέον 25% για ΣΟ-Μ ≥ 1,2 → έως 1.200 €

