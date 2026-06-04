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Στιγμές έντονης αγωνίας και πανικού εκτυλίχθηκαν στη Ναύπακτο, σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε ανυπολόγιστες συνέπειες. Ένα αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το λιμάνι ξέφυγε από την πορεία του και κινήθηκε ανεξέλεγκτα με μεγάλη ταχύτητα σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Μέσα στις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, μία μητέρα αντέδρασε ακαριαία και κατάφερε να απομακρύνει το παιδί της από τον κίνδυνο, αποτρέποντας τα χειρότερα. Η αντίδρασή της ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη του γονεϊκού ενστίκτου, το οποίο λειτούργησε ταχύτερα από κάθε σκέψη.

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Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν από την πλατεία του λιμανιού, όταν ένας ηλικιωμένος οδηγός, γνωστός οργανοπαίκτης της περιοχής, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Αφού βγήκε εκτός πορείας, το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και σάρωσε ό,τι βρισκόταν στο πέρασμά του, παρασύροντας τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, σταθμευμένες μοτοσικλέτες και άλλα οχήματα. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην περιοχή.

Η ίδια η μητέρα, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον ALPHA «Super Κατερίνα», αποκάλυψε ότι, «δεν τον είδε τον κύριο και δεν τον γνωρίζει». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Είχα βγει από τον φούρνο, και την ώρα που βγήκα έξω να πάρω το παιδί, είδα το αυτοκίνητο να έρχεται. Το παιδί δεν το κατάλαβε στην αρχή, μετά το συνειδητοποίησε».