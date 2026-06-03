Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη Ναύπακτο, σε δρόμο κοντά στην πλατεία του λιμανιού, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με μια μητέρα να σώζει την τελευταία στιγμή το ανήλικο παιδί της.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, παρέσυρε σταθμευμένα δίκυκλα και στη συνέχεια χτύπησε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Advertisement

Advertisement

Στο βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται η μητέρα να αντιλαμβάνεται εγκαίρως την ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος, να αρπάζει το παιδί της την τελευταία στιγμή και να πηδά προς την είσοδο καταστήματος, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η Τροχαία Ναυπάκτου έχει αναλάβει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.