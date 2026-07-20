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Αναστάτωση προκλήθηκε στη Ναύπακτο όταν ένα μικρό παιδί εγκλωβίστηκε, αφού το πόδι του σφήνωσε σε φρεάτιο κοντά στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απελευθερωθεί, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου με τρία οχήματα, υπό τον συντονισμό του διοικητή κ. Χριστοβασίλη. Οι πυροσβέστες, ενεργώντας με ιδιαίτερη προσοχή, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια το παιδί, χωρίς να υποστεί περαιτέρω τραυματισμό.

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Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό, το παιδί παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε προληπτικά σε υγειονομική μονάδα για ιατρική αξιολόγηση, ενώ τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση.