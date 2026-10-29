Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης 

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027 αυξάνεται κατά 30%, με το κατώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 130 ευρώ και το ανώτατο στα 1.560 ευρώ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μέσω των κωδικών TAXISnet.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης για κάθε νοικοκυριό θα καθοριστεί βάσει του Ταχυδρομικού Κώδικα της κατοικίας και των τοπικών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν.

Η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος, η οποία θα είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιδοτηθούν για διάφορα μέσα θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, της βιομάζας, των καυσόξυλων και των κλιματιστικών συσκευών.

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Με φόντο τη νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Η φετινή ενίσχυση προβλέπεται αυξημένη κατά 30%, με ανάλογη αύξηση να αναμένεται και στην πρώτη δόση που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Το τελικό ποσό που θα καταβληθεί σε κάθε νοικοκυριό θα εξαρτηθεί, όπως και την προηγούμενη χρονιά, από τον Ταχυδρομικό Κώδικα της κατοικίας, καθώς και από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.

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Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων εκτιμάται ότι θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ώστε να προχωρήσουν εγκαίρως οι απαραίτητες διαδικασίες και να καταστεί δυνατή η καταβολή της προκαταβολής στους δικαιούχους πριν από τα Χριστούγεννα.

Πού διαμορφώνεται το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης, λοιπόν της περιόδου 2026 –’27 «φουσκώνει» κατά 30%, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως το κατώτατο ποσό των 100 ευρώ ανεβαίνει στα 130 και το ανώτατο των 1.200 ευρώ (για τις «ψυχρές» περιοχές της χώρας) πάει στα 1.560 ευρώ.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα (πιθανότατα 23 Δεκεμβρίου) θα καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος που αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που λαμβάνουν οι παλαιοί δικαιούχοι και στο 50% για τους νέους. Δεδομένου, ότι το τελικό ποσό είναι αυξημένο, αντίστοιχα αυξημένο σε σχέση με πέρυσι θα είναι και το ποσό της προκαταβολής.

Τα μέσα θέρμανσης που περιλαμβάνονται στη λίστα και επιδοτούνται είναι τα εξής:

Πετρέλαιο

Φωτιστικό πετρέλαιο

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Βιομάζα (πέλετ)

Καυσόξυλα

Κλιματιστικά

Ηλεκτρικά Θερμαντικά σώματα

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

Η πλατφόρμα myΘέρμανση για την υποβολή των αιτήσεων εκτιμάται -όπως προαναφέρθηκε- πως ανοίξει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Εκεί οι δικαιούχοι μπορούν να:

κάνουν αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, λοιπά καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια

δηλώσουν τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης που αντιστοιχούν στα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας.