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Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης χρειαζόταν ψυχιατρική υποστήριξη, καθώς βίωνε περιόδους έντονης μοναξιάς και παράνοιας, παρά τις προσπάθειες των οικείων του για επικοινωνία.

Ο Dimitrov ανέφερε πως είχε συναινέσει στην ανάγκη εισαγωγής του τραγουδιστή σε δομή, γεγονός που προκάλεσε προσωρινή ρήξη στη σχέση τους.

Παράλληλα, εξέφρασε την άρνησή του σχετικά με τις συζητήσεις περί κληρονομιάς, τονίζοντας ότι η πραγματική παρακαταθήκη του καλλιτέχνη είναι η αγάπη που του έδειξε ο κόσμος.

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Σε μια εκτενή εξομολόγηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη προχώρησε ο στενός συνεργάτης και φίλος του, Bob Dimitrov, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ο τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια, την απομάκρυνσή του από την οικογένειά του, αλλά και την κατάσταση της υγείας του. Όπως υποστήριξε, ο καλλιτέχνης είχε φτάσει σε σημείο να χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη, καθώς, όπως περιέγραψε, η λογική του συνυπήρχε με την παράνοια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Bob Dimitrov αναφέρθηκε στη 15ετή γνωριμία και επαγγελματική και προσωπική σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μεταξύ άλλων, περιέγραψε την απομόνωση του τραγουδιστή από τους συγγενείς του, αλλά και τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει πριν από την επίσκεψή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

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Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απομακρυνθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον και αισθανόταν ότι δεν είχε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο να μπορεί να επικοινωνήσει. «Δεν είχα καμία επαφή με τη Βάσω. Δεν χρειαζόταν να έχω καμία επαφή με τη Βάσω. Η Βάσω είναι αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη. That’s it. Ο Γιώργος δεν είχε με κανέναν επαφή από την οικογένεια (το τελευταίο διάστημα). Ήταν μόνος. Ήταν πολύ μόνος. Είχα να μιλήσω με τον Γιώργο οκτώ μήνες και πριν πέντε μήνες, όταν μπαίνω στο σπίτι, μου λέει “Να σου πω κάτι; Έχω να μιλήσω σε άνθρωπο επτά μέρες”. Δεν το είπε για να τον λυπηθείς. Το είπε για να καταλάβεις πόσο δυνατός είναι. Λέω, για αυτό σε γουστάρω. Είχε ανάγκη από απόλυτη αγάπη και το είχε παράπονο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Bob Dimitrov υποστήριξε ότι η οικογένεια του τραγουδιστή εξακολουθούσε να προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του, παρά την απομάκρυνση που είχε προηγηθεί. «Δεν μιλούσαμε επτά μήνες γιατί εγώ ήμουν στη μέση, μίλαγα με την οικογένεια. Να ξέρετε κάτι, ότι η μάνα του, ο πατέρας του δεν σταματήσανε να ψάχνουν τον Γιώργο. Η μάνα του κάθε μέρα έπαιρνε τηλέφωνο. Του λέω “Γιώργο, η μάνα σου είναι, θα το σηκώσεις”. Μου λέει όχι. Του άρεσε που τον αναζητάνε. Ποιος είναι ο λόγος που ο Γιώργος δεν ήθελε να τους μιλήσει; Αυτοί οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν ποτέ να τον αγαπάνε.

Η Μαρία, παράδειγμα, η αδερφή του, κάθε μέρα με έπαιρνε, γιατί ο Γιώργος τους ακύρωνε. Κάποια στιγμή η μάνα του αρρώστησε. Και όταν μπήκαμε στο σπίτι, λέω “Γιώργο, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Πρέπει να τους μιλήσεις”. Και έτσι έγινε. Απλά, τον Αύγουστο πέρσι παραφέρθηκε ο Γιώργος και η Μαρία είπε “Τέλος”. Χρειαζόταν βοήθεια ο Γιώργος, παιδιά. Σας το λέω. Είχε φτάσει σε σημείο… Έπρεπε να μπει σε ψυχιατρείο.

Σας το λέω εγώ. Και σταμάτησε να μου μιλάει ο Γιώργος, γιατί θεωρούσε ότι πήγα και υπέγραψα κι εγώ. Εγώ συμφώνησα, όμως δεν υπέγραψα. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος. Έπρεπε να μπει. Μακάρι να είχε μπει εκεί και να έμενε. Πιστεύω ότι δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό. Γιατί θα έκανε στις αγωγές του και μετά τα έκανε… Γιατί πάντα πρώτα γίνεται η αγωγή, ξέρεις, στο ψυχιατρείο και μετά κάνεις αποτοξίνωση. Αν το είχε κάνει αυτό και έμενε εκεί…».





«Η λογική υπήρχε, όμως υπήρχε και παράνοια»

Ο συνεργάτης του τραγουδιστή περιέγραψε επίσης πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί την κατάσταση που, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιμετώπιζε ο Μαζωνάκης. Όπως ανέφερε, ο καλλιτέχνης δεν είχε συνειδητοποιήσει εγκαίρως την ανάγκη να αλλάξει ορισμένα πράγματα στη ζωή του.

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«Θα σου πω και κάτι. Βγήκε μετά από τρεις-τέσσερις μέρες και όλοι λέγανε: “Μπράβο, Γιώργο, είμαστε μαζί σου”. Όχι, παιδιά. Ο Γιώργος δεν ήταν καλά τότε. Ήταν χάλια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι περνούσα. Τον αγαπούσα και ήμουν δίπλα του. Ήταν ένα παιδί άρρωστο. Η λογική του υπήρχε, όμως υπήρχε και παράνοια. Ήταν πολύ δύσκολο να το αντικρίσεις αυτό. Μετά, όμως, όταν βγήκε έφτασε στο τώρα που το κατάλαβε ο ίδιος, απλά το κατάλαβε αργά. Ήθελε να καθαρίσει γιατί ήταν μόνος του. Δεν γίνεται όλοι να είμαστε τρελοί και αυτός να είναι ο σωστός. To κατάλαβε μετά από έναν χρόνο», δήλωσε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι είχε συμφωνήσει με την απόφαση της οικογένειας να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, θεωρώντας πως δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Η στάση του αυτή, όπως είπε, είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί για περίπου οκτώ μήνες η επικοινωνία του με τον τραγουδιστή, μέχρι να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους.

«Όταν έγινε αυτό και μου λέει η Μαρία “Θα κάνουμε αυτό”. Της είπα “Μαρία, ναι”. Σας το λέω εγώ, ναι. Δεν υπήρχε άλλη λύση, παιδιά. Για αυτό σταμάτησε να μου μιλάει για 8 μήνες. Τα ξαναβρήκαμε μετά», πρόσθεσε.



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Η στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη



Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε χάσει τη ζωή του. Όπως περιέγραψε, αρχικά δεν μπορούσε να πιστέψει την είδηση, καθώς θεωρούσε ότι ο φίλος του απλώς κοιμόταν και δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Κατά τη μία, μιάμιση ώρα του στέλνω ότι έφτιαξα μακαρόνια με κιμά. Του λέω “είναι έτοιμο το φαγητό”. Δεν απαντάει. Του στέλνω μήνυμα. Του παίρνω τηλέφωνο, δεν απαντάει. Λέω, κοιμήθηκε, όταν ξυπνήσει θα με πάρει τηλέφωνο. Εκατό τοις εκατό έχω το δεδομένο αυτό. Ότι ο Γιώργος κοιμάται. Εγώ, εκατό τοις εκατό, πιστεύω ότι ο Γιώργος κοιμάται. Μου έπαιρνε τηλέφωνο FaceTime η Χριστίνα Κολέτσα και μου λέει, “Ο Γιώργος πέθανε”. Λέω “Αφήστε αυτό το ράδιο αρβύλα. Ο Γιώργος κοιμάται. Μη το παίρνετε τηλέφωνο τώρα, όταν τον ξυπνήσετε”. Μου λέει πως έχουν ανεβάσει πως είναι στο νοσοκομείο. Λέω “πες μου σε ποιο νοσοκομείο είναι τώρα να μην το ψάχνω”.

Έφτασα σε τριάντα πέντε λεπτά. Είχα φτάσει πριν τη Μαρία (Μαζωνάκη). Και τρέχω με το σκεπτικό ότι ο Γιώργος δεν έχει πεθάνει. Ότι έχει πάθει κάτι. Ότι σώζεται η κατάσταση. Φεύγω και στον δρόμο να παίρνει η Μαρία και να κλαίει. Της λέω “Μαρία, περίμενε να δούμε. Δεν είναι σίγουρο. Κατάλαβες;”», εξομολογήθηκε.



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Η επίσκεψη στο ιατρείο της Καρνεάδου



Ο Bob Dimitrov αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση του Γιώργου Μαζωνάκη να επισκεφθεί το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, την οποία χαρακτήρισε ουσιαστικά ως μια κίνηση στην οποία οδηγήθηκε επειδή είχε φτάσει στα όριά του.

«Μου είπε μια μέρα πριν ότι είχε ένα ραντεβού στην Καρνεάδου. Δεν ήξερα ότι είχε ιατρείο εκεί. Εγώ νόμιζα ότι έχει πάει για να κάνει κάτι για την Τεχνόπολη, με κανέναν σχεδιαστή κάτι για τα ρούχα, καμιά λεπτομέρεια, κάτι να διευκρινίσει και το πέρασα έτσι. Ούτε μου είπε ότι είχε κάνει συζήτηση ότι πάει να κάνει τέτοιο πράγμα. Όταν ο Γιώργος δεν το συζητάει αυτό, τι σημαίνει; Σημαίνει ότι αμφιβάλλει για αυτό που πάει να κάνει. Δεν ήταν σίγουρο. Όχι μόνο δεν ήταν.. Όσο καλά τον ξέρω, ο Γιώργος πρέπει να ήταν στο 40% να το κάνει. Γιατί ο Γιώργος όταν θέλει να κάνει κάτι και είναι 100% σίγουρος, κάθεται, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει θα κάνω αυτό και δεν το συζητώ. Το ανακοινώνει.

Όταν έφυγα και έμεινε μόνος του πρέπει εκεί να μπουχτίσε και να πει τέλος. Πάω να κάνω αυτό. Σαν να ήταν η εύκολη λύση γιατί ήταν αδύναμος σε αυτό το κομμάτι και νομίζω αυτό έκανε. Σηκώθηκε και λέει “πάω να το κάνω, να τελειώνουμε”. Δεν ξέρω. Ήθελε να αλλάξει δηλαδή. Ήθελε να βρει τρόπο να καθαρίσει. Το ήθελε και σας το λέω. Αλήθεια σου το λέω. Αν δεν ήμουν σίγουρος 100% δεν θα το έλεγα. Ο Γιώργος ήθελε να καθαρίσει. Απλά θυμάμαι ότι μου έλεγε “στο ορκίζομαι εγώ δεν θα ξαναμπώ να κάνω αποτοξίνωση. Παλιότερα είχε πάει», ανέφερε.



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Τι είπε για τη διαθήκη και την κληρονομιά



Ο φίλος και συνεργάτης του τραγουδιστή θέλησε να τοποθετηθεί και για τα δημοσιεύματα και τις συζητήσεις σχετικά με τη διαθήκη και την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη. Υπογράμμισε ότι ο καλλιτέχνης είχε δημιουργήσει ο ίδιος όσα περιουσιακά στοιχεία διέθετε μέσα από τη δουλειά του, ενώ τόνισε πως οι οικονομικές και οικογενειακές υποθέσεις του δεν αφορούν τρίτους.

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«Ο Γιώργος Μαζωνάκης μια ζωή δουλεύει. Ο ίδιος δουλεύει. Ό,τι έχει κάνει είναι δικό του. Δεν αφορά κανέναν, από εκεί και πέρα, τι θα κάνει ο Γιώργος με τα λεφτά του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα… Το τι έχουνε μεταξύ τους είναι δικό τους θέμα. Γιατί ο κόσμος τώρα μπαίνει στη διαδικασία να κρίνει. Μην ξεχνάμε, η Βάσω ήτανε χρόνια μαζί του, παιδιά. Ασχέτως του τι έγινε στη συνέχεια. Αφορά κανέναν; Είναι δυνατόν;», είπε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε σχέδια για το μέλλον, καθώς ήθελε να ηχογραφήσει ένα τραγούδι στα αγγλικά και να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Όταν ρωτήθηκε εάν είχε αφήσει την περιουσία του στον ίδιο, ο Bob Dimitrov απάντησε:

«Η μεγαλύτερη διαθήκη που μου άφησε, ξέρετε ποια είναι; Η αγάπη του κόσμου. Οι άνθρωποι που τον αγαπήσανε. Να σου γράφει ένας άνθρωπος άγνωστος από επαρχία και να σου γράψει τόσο μεγάλο μήνυμα, κατεβατό, και να έχει κάτσει να χάσει τρία, πέντε λεπτά και να σου γράψει τα ωραιότερα πράγματα. Καλύτερη διαθήκη από αυτή δεν υπάρχει. Εμένα δεν με αφορά καθόλου η διαθήκη. Σου το ορκίζομαι, να ξέρεις, σου το ορκίζομαι και το λέω τόσο αληθινά. Δεν με αφορά. Γιατί η κληρονομιά είναι πολύ δύσκολο πράγμα, να ξέρεις. Είναι βαρύ πράγμα. Και ξέρεις ποιος μου το είπε αυτό; Μία πολύ καλή φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη, η Πάολα».

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Κλείνοντας, ο Bob Dimitrov μίλησε για τη σχέση που είχε αναπτύξει με τον τραγουδιστή, τονίζοντας πως δεν αισθάνεται τύψεις για τίποτα από όσα συνέβησαν και πως στάθηκε δίπλα του με ειλικρίνεια μέχρι το τέλος.

«Χαίρομαι που ήμουν εκεί. Δεν έχω τύψεις για τίποτα. Χαίρομαι που κάθε ένα λεπτό ήμουν απέναντι στον Γιώργο εκατό τοις εκατό. Ούτε μία φωτογραφία δεν έχω μαζί του, για να καταλάβεις. Τόσο ήμουν εκεί. Μας έβλεπαν συνέχεια μαζί. Γιατί να έχω φωτογραφία; Για να δείξω ότι είναι φίλος μου; Αφού εγώ έχω τον φίλο μου», ανέφερε.

Τέλος, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα συμφωνούσε με την απόφασή του να μιλήσει δημόσια για όσα έζησαν μαζί, δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να μετανιώσει για τη συγκεκριμένη συνέντευξη.

«Ήταν ένας από τους ανθρώπους που με ήξερε πάρα πολύ καλά και ήμουν αληθινός εκατό τοις εκατό. Όπως και αυτός. Για πρώτη φορά σου το λέω εκατό τοις εκατό, ότι ο Γιώργος θα συμφωνούσε (με τη συνέντευξη) και για πρώτη φορά είμαι συνειδητοποιημένος τι κάνω και δεν θα το μετανιώσω ούτε για δευτερόλεπτο. Και δεν με αφορά αν συμφωνεί κάποιος. Δεν με αφορά καν. Δεν με αφορά αυτό. Ξέρω τι θα γίνει από αύριο… Πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα πουν χίλια και δύο. Εγώ, όμως, σε κοιτάω στα μάτια και σου λέω: αυτή είναι η αλήθεια», κατέληξε.