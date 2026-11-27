ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Γιάννης Κουρτάκης για την υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης: Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν

Σπιτάκια Ανακύκλωσης: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Γιάννης Κουρτάκης και οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες – Δεσμεύονται οι περιουσίες τους (βίντεο)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε κακουργηματικές διώξεις κατά τεσσάρων προσώπων και των εταιρειών τους για την υπόθεση των «Σπιτιών ανακύκλωσης».

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος, απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηθική αυτουργία σε απιστία.

Οι αρχές δέσμευσαν για εννέα μήνες κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων προσώπων για τη διασφάλιση της αποκατάστασης της φερόμενης ζημίας.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε αδιαφανείς διαγωνισμούς και υπερτιμολογήσεις για την προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης, που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους.

Παράλληλα, εξετάζεται η μεταφορά κεφαλαίων ύψους δεκαεννέα εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες συμφερόντων του Ιωάννη Κουρτάκη για την προώθηση των επιχειρηματικών τους συμφερόντων.

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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση κακουργηματικών διώξεων κατά των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση με τα «Σπιτάκια ανακύκλωσης». Πρόκειται για τον εκδότη Ιωάννη Κουρτάκη, τους ιδιοκτήτες της εταιρείας TEXAN και τον πρόεδρο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης- καθώς και των εταιρειών τους.

Οι τέσσερις συλληφθέντες, μετά την παραπομπή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την άσκηση των ποινικών διώξεων, παραπέμφθηκαν λίγο πριν τις 6 το απόγευμα στον Ευρωπαίο Ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Ωστόσο, θα παραμένουν κρατούμενοι.

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Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ηθική αυτουργία σε απιστία, καθώς και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε, με διάταξη της 26ης Νοεμβρίου 2026, στην εννεάμηνη δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των τεσσάρων εμπλεκόμενων προσώπων.

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Η έρευνα αφορά την ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» μέσω πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.

Τι έχουν εντοπίσει οι αρχές

Οι εισαγγελικές αρχές εντοπίζουν σοβαρές ενδείξεις για τη δράση οργανωμένης ομάδας, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, εξετάζοντας τα κακουργήματα της απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, της απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη διάταξη, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έδρασαν συντονισμένα με καταμερισμό καθηκόντων.

Συγκεκριμένα, οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών φέρονται να αντανακλούσαν τα «σπιτάκια» της TEXAN (τα οποία προορίζονταν για συλλογή συσκευασιών αντί για άλλα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα που κάλυπτε το πρόγραμμα), ενώ φέρονται να υπήρξαν ελλείψεις στην έρευνα αγοράς και αποδοχή τιμών μονάδας σημαντικά υψηλότερων από τις πραγματικές, με αποτέλεσμα να καταβληθεί συνολικά στην εταιρεία το ποσό των 87.756.542,29 ευρώ από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025.

Παράλληλα, εξετάζεται η μεταφορά κεφαλαίων σε εταιρείες συμφερόντων του Ιωάννη Κουρτάκη, οι οποίες φέρονται να προωθούσαν την επιχειρηματική εικόνα των εταιρειών ανακύκλωσης και να δημιουργούσαν αρνητική δημοσιότητα ή κλίμα εκφοβισμού κατά υπαλλήλων που ενδεχομένως εμπόδιζαν τις επιδιώξεις τους. Όπως αναφέρεται στη διάταξη, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της TEXAN και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν 16.298.095 ευρώ στις συγκεκριμένες εταιρείες κατά το διάστημα 10 Φεβρουαρίου 2022 – 13 Ιουνίου 2025, ενώ σε ευρύτερο χρονικό ορίζοντα (από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026) οι μεταφορές ανήλθαν συνολικά σε 19.011.680 ευρώ.

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Το μέτρο της δέσμευσης αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποκατάστασης της φερόμενης ζημίας και καλύπτει τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, θυρίδες, καθώς και κινητή και ακίνητη περιουσία, εξαιρώντας μόνο ποσά που αποδεδειγμένα προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και προνοιακά επιδόματα.

Ο Γιάννης Κουρτάκης, σε δημόσια δήλωσή του, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που φέρεται να του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τελέσει καμία παράνομη πράξη και απορρίπτοντας οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση.

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά. Επί του παρόντος, αυτά επαρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κουρτάκης..

Η έρευνα αφορά τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν το οικονομικό σκέλος, τις διαδικασίες ανάθεσης και τις συμβάσεις που συνδέονται με την ΤΕΧΑΝ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κόστος προμήθειας των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχετικό πόρισμα, η δαπάνη για κάθε «σπιτάκι» φέρεται να ανήλθε στις 300.000 ευρώ, ενώ η εμπορική του αξία εκτιμάται περίπου στις 66.000 ευρώ.

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Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης ενδεχόμενες παρεμβάσεις και πιθανή αθέμιτη άσκηση επιρροής κατά τη διαδικασία επιλογής της εταιρείας για την υλοποίηση του έργου, καθώς και εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες επικοινωνίας.

Τη δέσμευση των περιουσιών των εμπλεκομένων διατάσσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε, με διάταξη της 26ης Νοεμβρίου 2026, στην εννεάμηνη δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου τεσσάρων εμπλεκόμενων προσώπων —του εκδότη Ιωάννη Κουρτάκη, των ιδιοκτητών της εταιρείας TEXAN και του προέδρου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης— καθώς και των εταιρειών τους.

Η μεταφορά κεφαλαίων ύψους 19.011.680 σε εταιρείες του Ιωάννη Κουρτάκη

Παράλληλα, εξετάζεται η μεταφορά κεφαλαίων σε εταιρείες συμφερόντων του Ιωάννη Κουρτάκη, οι οποίες φέρονται να προωθούσαν την επιχειρηματική εικόνα των εταιρειών ανακύκλωσης και να δημιουργούσαν αρνητική δημοσιότητα ή κλίμα εκφοβισμού κατά υπαλλήλων που ενδεχομένως εμπόδιζαν τις επιδιώξεις τους. Όπως αναφέρεται στη διάταξη, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της TEXAN και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν 16.298.095 ευρώ στις συγκεκριμένες εταιρείες κατά το διάστημα 10 Φεβρουαρίου 2022 – 13 Ιουνίου 2025, ενώ σε ευρύτερο χρονικό ορίζοντα (από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026) οι μεταφορές ανήλθαν συνολικά σε 19.011.680 ευρώ.

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Το μέτρο της δέσμευσης αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποκατάστασης της φερόμενης ζημίας και καλύπτει τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, θυρίδες, καθώς και κινητή και ακίνητη περιουσία, εξαιρώντας μόνο ποσά που αποδεδειγμένα προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και προνοιακά επιδόματα.

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Πώς πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τη συμμετοχή έξι εισαγγελέων Πρωτοδικών.

Οι έρευνες ξεκίνησαν με κατ’ οίκον ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν αρχικά τρεις συλλήψεις, ενώ μία ακόμη ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2025, όταν εντοπίστηκαν ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Οι έλεγχοι εντάθηκαν τον Ιούλιο του 2026, με στοχευμένες έρευνες σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο.

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Κατά τις προηγούμενες ερευνητικές ενέργειες αναζητήθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία, εμπορικές συμφωνίες και συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας, ενώ στην έρευνα είχαν συνδράμει και Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

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