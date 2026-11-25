Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο αυξάνεται οριζόντια κατά 30%, αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Το ύψος του ποσού κυμαίνεται από 130 έως 1.560 ευρώ ανάλογα με το είδος του καυσίμου, την τοποθεσία και τα οικογενειακά κριτήρια.

Το επίδομα αφορά ιδιοκτήτες και ενοίκους κύριας κατοικίας, καλύπτοντας διάφορες μορφές καυσίμων όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να δηλώσουν τα στοιχεία του ακινήτου, τον αριθμό παροχής ρεύματος και τον τραπεζικό τους λογαριασμό κατά την υποβολή της αίτησης.

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Η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2026-2027 θα πληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 και η αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ γίνεται έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη νέα χειμερινή περίοδο έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το επίδομα αυξάνεται οριζόντια κατά 30% και αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το κατώτατο ποσό ανεβαίνει από 100 σε 130 ευρώ.

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Πότε μπαίνει το επίδομα θέρμανσης;

Η πρώτη πληρωμή, η προκαταβολή, προγραμματίζεται έως την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι πήραν επίδομα και την προηγούμενη περίοδο θα λάβουν το 60% του ποσού που δικαιούνται, ενώ οι νέοι δικαιούχοι το 50%.

Το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε επόμενες δόσεις μέσα στο 2027. Οι ακριβείς ημερομηνίες δεν έχουν ανακοινωθεί.

Ποιοι το δικαιούνται;

Το επίδομα αφορά την κύρια κατοικία ιδιοκτητών, ενοικιαστών και όσων τη χρησιμοποιούν δωρεάν. Τα κριτήρια είναι ίδια με της προηγούμενης περιόδου.

Κριτήριο Άγαμος Έγγαμος / οικογένεια Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 € έως 24.000 € Προσαύξηση ανά παιδί +5.000 € +5.000 € Ακίνητη περιουσία έως 200.000 € έως 260.000 € Προσαύξηση περιουσίας ανά παιδί +40.000 € +40.000 €

Για τους επαγγελματίες, τα ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Πόσα χρήματα θα πάρω;

Το ποσό ξεκινά από 130 ευρώ και φτάνει έως 1.040 ευρώ για τους περισσότερους δικαιούχους. Σε ορεινές και ψυχρότερες περιοχές, με κλιματικό συντελεστή από 1 και πάνω, το ανώτατο ποσό ανεβαίνει κατά 25%, στα 1.300 ευρώ, ενώ στις πολύ ψυχρές περιοχές, με συντελεστή από 1,2 και πάνω, φτάνει τα 1.560 ευρώ.

Το τελικό ποσό εξαρτάται από το είδος του καυσίμου, τον τόπο κατοικίας, τον καιρό από τον Οκτώβριο 2026 έως τον Μάρτιο 2027 και τον αριθμό των παιδιών.

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Ποια καύσιμα καλύπτει;

Καλύπτονται πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο, φωτιστικό πετρέλαιο και τηλεθέρμανση. Τα καυσόξυλα καλύπτονται σε οικισμούς έως 10.000 κατοίκους και το πέλετ σε οικισμούς έως 25.000 κατοίκους.

Όσοι είναι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν παίρνουν επίδομα για το ρεύμα.

Τι χρειάζομαι για την αίτηση;

Στην αίτηση δηλώνονται τα στοιχεία του ακινήτου, ο αριθμός παροχής ρεύματος και το IBAN. Στις πολυκατοικίες, ο διαχειριστής πρέπει πρώτα να φτιάξει προφίλ, ώστε τα τιμολόγια καυσίμου να εκδίδονται στον σωστό ΑΦΜ.

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